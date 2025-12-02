Taiwan CSBC Corp | Empresa falha prazo de entrega de submarino

A construtora naval de Taiwan CSBC Corp não cumpriu o prazo estabelecido para a conclusão do primeiro submarino de concepção local, informou ontem o ministro taiwanês da Defesa, Wellington Koo Li-hsiung. O objectivo inicial estipulava que a conclusão dos testes marítimos do submarino devia ter acontecido antes de 30 de Setembro e a entrega do navio devia ser formalizada até ao final de Novembro, de acordo com a marinha taiwanesa.

Wellington Koo anunciou ontem no parlamento que os testes, iniciados em Junho, ainda estão em andamento. “Gostaria de salientar mais uma vez que tudo o que fazemos é baseado em avaliações de segurança e que não há urgência em cumprir um prazo específico”, precisou o governante.

Koo tinha já admitido em Outubro que o calendário de construção era irrealista, salientando “problemas de equipamento e atrasos no planeamento do pessoal técnico dos fabricantes”. O submarino, cuja construção está ligada a um programa lançado em 2016, mede 80 metros de comprimento e está equipado com sistemas de combate e torpedos fornecidos pelo grupo norte-americano Lockheed Martin.

O principal partido da oposição, o Kuomintang (KMT), e o seu aliado, o Partido Popular de Taiwan (PPT), que juntos controlam o parlamento, congelaram parte do orçamento do programa no início do ano, exigindo conhecer os resultados dos testes marítimos do submarino antes de desbloquear os fundos.

A marinha taiwanesa dispõe actualmente de dois submarinos da classe Swordfish em serviço, adquiridos aos Países Baixos na década de 1980. O Governo de Taiwan anunciou na semana passada que vai propor 40 mil milhões de dólares em despesas adicionais com a defesa para os próximos anos.