Governo destaca calendário com actividades nocturnas este mês

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) destaca que este mês será marcado pela realização de diversos programas nocturnos, muitos deles já com espírito natalício, e integrados no programa de subsídios a associações com vista à diversificação da actividade turística.

Um desses eventos arrancou ontem e decorre até este domingo, dia 7, intitulando-se “The Cities of Gastronomy (China) in Macao 2025”, contando “com a participação de chefs de renome e líderes do sector culinário de Chengdu, Shunde, Yangzhou, Huai’an, Chaozhou e Macau, para promover o intercâmbio cultural entre as seis Cidades Criativas de Gastronomia”.

Trata-se de um evento que inclui a realização de mesas-redondas, sessões de degustação de especialidades, um fórum sobre o desenvolvimento da gastronomia chinesa, uma noite de culinária e intercâmbio de cozinheiros famosos da China, destaca uma nota da DST.

Entre sábado e 5 de Março do próximo ano, acontece o evento “Luminescent Night at Travessa do Armazém Velho 2025”, com a “transformação de ruas e ruelas num teatro de luz imersiva”. Nesta actividade, recorre-se a “equipamentos interactivos, jogos online e workshops presenciais, entre outras experiências, para promover o fluxo de pessoas e estimular o consumo nocturno nesta zona”. Tudo para que a “área da Travessa do Armazém Velho mostre o seu encanto único à noite”.

Outras culturas

Destaque ainda para a realização, já habitual, do “Thailand Cultural Festival 2025”, este fim-de-semana, dias 6 e 7, na Rua de Abreu Nunes. No local, serão instalados 20 stands de comida tailandesa, ocorrendo também espectáculos como a entrega de arroz e actividades de bênção e boa fortuna, massagem tailandesa, dança tradicional étnica, canções e danças tailandesas, entre outros.

Para os dias 20 a 28 de Dezembro está agendado o “Northern Winter Market”, na Praça Flor de Lótus do Bairro da Ilha Verdecontando este evento com tendinhas de feira e jogos temáticos, a fim de “aumentar a atractividade turística da zona norte.

A DST diz ter aprovado 54 actividades no âmbito do plano de apoio para este ano, sendo que, de Janeiro a Outubro, foram concluídos 39 destes projectos que atraíram mais de 650 mil participantes. Estes contaram ainda com a participação directa de cerca de 1.500 estabelecimentos comerciais, “atraindo, de forma eficaz, residentes e visitantes para os bairros comunitários”.