Indústria | Actividade apresenta ligeira melhoria em Novembro

A actividade industrial da China caiu em Novembro pelo oitavo mês consecutivo, embora a um ritmo ligeiramente mais moderado, de acordo com dados oficiais divulgados ontem pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) do país.

O índice oficial dos gestores de compras (PMI, indicador de referência do sector) fixou-se em 49,2 pontos em Novembro, 0,2 pontos acima dos 49 registados no mês anterior, estando em linha com as previsões dos analistas. Neste indicador, um valor acima do limiar dos 50 pontos representa um crescimento da actividade do sector, em relação ao mês anterior, enquanto um valor abaixo representa uma contração.

Entre os cinco subíndices que compõem o PMI, apenas o relativo aos prazos de entrega escapou à contração, subindo para 50,1 pontos. O relativo à produção manteve-se nos 50 pontos e os restantes – novas encomendas, inventários de matérias-primas e emprego – ficaram abaixo desse limiar, com 49,2, 47,3 e 48,4 pontos, respectivamente.

Por dimensão de empresa, os grandes fabricantes registaram 49,3 pontos, abaixo do mês anterior, enquanto os médios e pequenos registaram 48,9 e 49,1 pontos, ambos ainda em território de contração.

A estatística do GNE Huo Lihui atribuiu a ligeira melhoria do indicador da indústria ao facto de “a produção e os novos pedidos terem apresentado uma melhoria simultânea”, ao avançar 0,3 e 0,4 pontos, respectivamente, o que revela, nas palavras da especialista, “uma recuperação parcial tanto na oferta como na procura” do sector.

Huo observou que “as pequenas empresas registaram uma recuperação particularmente notável”, com o PMI a atingir o nível mais elevado em seis meses, enquanto a indústria de alta tecnologia “continuou a expandir-se pelo décimo mês consecutivo”. O GNE divulgou também o índice da actividade nos sectores dos serviços e da construção, que desceu de 50,1 pontos em Outubro para 49,5 em novembro.