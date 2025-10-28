Indústria | Lucros aceleram 3,2% em termos homólogos até Setembro

Os lucros das principais empresas industriais da China aumentaram 3,2 por cento em termos homólogos nos primeiros nove meses de 2025, acelerando face ao crescimento de 0,9 por cento registado até Agosto, informou ontem o Governo chinês. Segundo dados divulgados pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE), o indicador registou um crescimento de 21,6 por cento apenas no mês de Setembro, face ao mesmo período do ano anterior.

Se a tendência se mantiver, as empresas industriais chinesas poderão finalmente inverter o ciclo negativo dos últimos três anos, em que os lucros caíram 2 por cento em 2022, 2,3 por cento em 2023 e 3,3 por cento em 2024. Entre Janeiro e Setembro, os lucros das empresas analisadas totalizaram 5,37 biliões de yuan, de acordo com o GNE. O GNE considera apenas empresas industriais aquelas que têm um volume de negócios anual superior a 20 milhões de yuan.

O estatístico do GNE Yu Weining atribuiu a recuperação à implementação de políticas de apoio económico por parte de Pequim e ao impulso da chamada “nova produtividade de qualidade” em sectores como a indústria aeroespacial, a produção de dispositivos inteligentes de consumo, a electrónica especializada e os instrumentos de precisão.

Yu sublinhou, no entanto, que persistem “mudanças complexas no ambiente externo” e “pressões contínuas sobre o desenvolvimento económico”, apelando a um reforço dos esforços para estimular a procura interna.