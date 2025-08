Economia | Actividade industrial cai em Julho pelo quarto mês seguido

A actividade na indústria transformadora da China diminuiu em Julho pelo quarto mês consecutivo, e fê-lo a um ritmo mais acentuado do que nos dois meses anteriores, de acordo com dados oficiais divulgados ontem.

O índice de gestores de compras (PMI, indicador de referência do sector), difundido pelo Gabinete Nacional de Estatística (GNE) chinês, situou-se em Julho em cerca de 49,3 pontos, 0,4 menos do que os 49,7 registados no mês anterior, ficando abaixo das previsões dos analistas. Neste indicador, um valor acima do limiar de 50 pontos representa um crescimento da actividade no sector em comparação com o mês anterior, enquanto um valor abaixo representa uma contracção.

Entre os cinco subíndices que compõem o PMI industrial, os de produção e prazos de entrega foram os únicos que ficaram acima da marca mencionada, enquanto os de novas encomendas – fundamentais para medir a procura -, inventários de matérias-primas e emprego permaneceram na zona de contracção.

Zichun Huang, da consultora britânica Capital Economics, considerou que os indicadores divulgados ontem sugerem que a economia chinesa “perdeu algum impulso em Julho, com um crescimento mais lento nos sectores industrial, de serviços e de construção”.

“Dada a ausência de sinais de estímulo na reunião do Politburo – a cúpula do Partido Comunista Chinês – de quarta-feira, vemos poucas razões para esperar uma recuperação económica durante o segundo semestre do ano”, previu.

Quanto à contracção do PMI industrial, Huang salientou que, apesar de o GNE ter atribuído parte da descida a interrupções na produção por causas meteorológicas, a análise sugere que a procura “também enfraqueceu”.