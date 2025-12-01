Vendilhões | Galeria do IAM acolhe mostra sobre espaços comerciais

Chama-se “Nostalgia de Macau – Exposição sobre a História dos Vendilhões em Macau ‘Marcas nas Esquinas'” e é inaugurada na próxima semana, na Galeria do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais. A ideia é desvendar pequenos segredos e detalhes de espaços comerciais com muita história, tratando-se da primeira mostra “de grande escala” sobre o tema

A Galeria do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) prepara-se para acolher uma nova exposição dedicada à história do comércio de Macau. Trata-se de “Nostalgia de Macau – Exposição sobre a História dos Vendilhões em Macau ‘Marcas nas Esquinas'”, cuja inauguração acontece esta sexta-feira, dia 5, a partir das 18h. Trata-se de uma iniciativa realizada em parceria com a Associação de Auxílio Mútuo de Vendilhões de Macau.

Trata-se, segundo um comunicado, da “primeira exposição de grande escala dedicada à história dos vendilhões de Macau”, recorrendo-se a um conteúdo pautado por “textos, fotografias antigas, objectos antigos, bem como licenças antigas de vendilhão e utensílios, em combinação com vídeos com entrevistas”. Apresenta-se, desta forma, “diferentes percursos de desenvolvimento da actividade”.

A temática “Nostalgia de Macau” tem dado azo a diferentes projectos culturais e exposições promovidas pelo IAM em colaboração com as associações cívicas. Este ano, os vendilhões são tema central, sendo que esta mostra se foca em três partes temporais, “apresentando os anos 40 e 50 do século passado, em que as tendas dos vendilhões se encontravam em grande número”, indo até à actualidade, “em que a sua gestão tem vindo a ser regulamentado de forma ordenada, demonstrando gradualmente o ritmo de desenvolvimento da actividade”.

Grande variedade

Segundo uma nota do IAM, o “conteúdo da exposição é bem ilustrado e tridimensional”, tendo sido produzidos vídeos com entrevistas e instalados vários pontos que simulam as tendas dos vendilhões antigos, “de modo a aumentar a sensação de estar no local e permitir aos visitantes entrarem no túnel do tempo”.

Para o IAM, “as mudanças na actividade de vendilhão assemelham-se a um espelho da ecologia social, reflectindo não só a cultura e vivência social, e o modelo de consumo, mas também as mudanças sociais, o desenvolvimento económico e a vida da população”. Desta forma, “através dos objectos antigos expostos, tanto residentes como turistas podem conhecer melhor a fisionomia da Macau antiga”.

A mostra fica patente até ao dia 1 de Março do próximo ano. Durante o período da exposição, serão disponibilizadas várias visitas guiadas.