Exposição de artes visuais inaugurada na Galeria do Tap Seac na terça-feira

Será inaugurada na próxima terça-feira, às 18h30, uma nova mostra na Galeria do Tap Seac. Trata-se da “Exposição Anual das Artes Visuais de Macau 2025 – Categoria de Pintura e Caligrafia Chinesas”, uma iniciativa que se realiza há vários anos.

Em comunicado, o Instituto Cultural (IC) refere que a Exposição Anual de Artes Visuais de Macau promove “a salvaguarda, a inovação e o desenvolvimento sustentável da pintura e caligrafia tradicionais chinesas em Macau através de um convite à apresentação de obras”.

Nesta mostra apresentam-se 61 peças ou conjuntos de obras de arte com temáticas diversas, “incluindo decalques epigráficos que representam memórias urbanas, obras que interpretam a filosofia taoista com tinta e pincel, obras de pintura a tinta que integram elementos do património cultural intangível, e obras de caligrafia inspiradas por estilos das dinastias Song e Ming”.

Serão ainda apresentadas obras “que expressam reflexões líricas sobre a vida através da representação de objectos e de inovadoras representações de paisagens naturais com tinta e pincel”. Demonstram-se, com esta iniciativa, “os avanços criativos dos artistas de Macau nos domínios da pintura e caligrafia tradicionais chinesas, bem como o vibrante espírito exploratório da sua actividade criativa”.

A grande colheita

O processo de recolha e recepção de obras iniciou-se em Maio, com o IC a ter uma “resposta entusiástica por parte dos artistas de Macau, com 161 obras de 161 candidatos”. Revela-se agora ao público 61 desses trabalhos, de artistas como He Guohong, Ho Weng Chi, Mok Hei Sai, Chang Cheng Cheng, Vong Mio Ngo, Wong Monica Wondlarm, Ye Jiehao, Liu Yuqu, Lu Shaoyi e Im Hok Lon.

A exposição pode ser vista na Galeria do Tap Seac até ao dia 8 de Janeiro de 2026, tendo entrada livre. Durante o mês de Dezembro serão oferecidas visitas guiadas em cantonense e mandarim às 15h e às 16h, respectivamente, aos sábados, domingos e feriados, bem como nos dias 22, 23 e 26 de Dezembro.