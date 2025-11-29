Relatório anual

Antes de analisarmos o Relatório das Linhas de Acção Governativa para o ano de 2026, deixem-me partilhar uma história convosco.

Numa montanha, existiam dois mosteiros. Os monges do Mosteiro A não se davam muito bem uns com os outros, ao passo que os monges do Mosteiro B eram sempre cordiais entre si. O abade do Mosteiro A, foi perguntar ao abade do Mosteiro B, “porque é que os seus monges mantinham relações tão amigáveis”.

O abade do Mosteiro B respondeu, “Erramos frequentemente”. Enquanto o abade do Mosteiro A tentava entender a resposta, um monge do Mosteiro B entrou no corredor, escorregou e caiu no chão. Outro monge que estava a lavar o chão, correu de imediato a pedir desculpas pelo sucedido, dizendo que o chão estava molhado por sua culpa, enquanto outro monge que estava parado à porta também se veio desculpar por não ter alertado aquele que tinha caído que o chão estava molhado. Depois de o terem ajudado a levantar-se, o primeiro monge disse, “Obrigado, mas a culpa foi minha. Estava a andar muito depressa e não tive cuidado”. O abade do Mosteiro A viu o que tinha acabado de acontecer e disse ao abade do Mosteiro B, “Obrigado, penso que já tive a resposta à minha pergunta”.

Para que os membros de uma sociedade vivam em harmonia, além de darem conta dos erros alheios, têm antes do mais de dar conta dos seus próprios erros. É fácil passar a culpa para os outros e é difícil assumirmos a nossa responsabilidade.

Macau é uma cidade com mais de 600.000 habitantes e possui receitas substanciais provenientes da tributação sobre o jogo e sobre a actividade turística, por isso não é assim tão difícil para o Governo olhar por todos os seus cidadãos. No Relatório das Linhas de Acção Governativa para o ano de 2026, é mencionado que vão ser implementadas muitas medidas em prol do bem-estar da população e benefícios fiscais que podem satisfazer as necessidades da maioria das pessoas. Embora o conteúdo do Relatório esteja repleto de ideias visionárias, e o presente orçamento seja bastante bom, quer isso dizer que não haja aspectos que não possam ser revistos e melhorados?

Por exemplo, o Governo da RAEM ainda tem de publicar os resultados da monitorização dos suicídios do segundo trimestre de 2025. De acordo com as estimativas da comunicação social, baseadas na informação das Forças e Serviços de Segurança, ocorreram pelo menos 40 suicídios entre Abril e Outubro de 2025, e o jornal Hoje Macau publicou uma reportagem sobre este assunto. No dia da eleição dos deputados à 8.ª Legislatura da Assembleia Legislativa, no passado mês de Setembro, o Chefe do Executivo, Sam Hou Fai, foi questionado por jornalistas de Hong Kong sobre os trabalhadores não residentes e os suicídios em Macau. Sam Hou Fai não respondeu, limitando-se a afirmar que as perguntas não estavam relacionadas com as eleições e que responderia noutra ocasião.

Os Serviços de Saúde incentivam as pessoas que se sentem desesperadas e que sofrem de problemas emocionais a ligar para a Linha de Apoio à Vida da Caritas (2852 5222) para receberem aconselhamento. Para mais informações sobre bem-estar psicológico, pode visitar-se a página electrónica de informações sobre saúde mental dos Serviços de Saúde. Embora a linha de apoio e as informações prestadas através da página electrónica sobre a saúde mental sejam indubitavelmente úteis, como ajudar aqueles que não ligam nem visitam a página electrónica? Porque não foram publicados os números de suicídios referentes ao período acima indicado não significa que não tenham ocorrido. Para que Macau seja verdadeiramente uma “cidade feliz”, os casos de “descoberta de cadáveres” não deveriam ser tão frequentes.

Ao responder às perguntas dos jornalistas, o Chefe do Executivo mencionou o sucesso da eleição para a 8.ª Legislatura da Assembleia Legislativa e o primeiro caso em Macau envolvendo a Lei de Defesa da Segurança do Estado.

Seguindo o princípio orientador “Macau governado por patriotas”, a eleição dos deputados para a 8.ª Legislatura da Assembleia Legislativa decorreu sem problemas. No entanto, é lamentável que Lam Yu Tou, que foi considerado leal à RAEM em 2021, tenha sido desclassificado e impedido de concorrer à eleição para a Assembleia Legislatica em 2025. Por outro lado, o recorde de 5.987 votos em branco e 7.053 votos nulos nestas eleições por sufrágio directo é bastante preocupante. Quanto ao julgamento do primeiro caso em Macau que envolve a Lei relativa à Defesa da Segurança do Estado, acredito que provavelmente irá atrair bastante a atenção do público em 2026.

Não deverá haver demasiadas críticas dirigidas ao Chefe do Executivo e à sua equipa, já que aperfeiçoar a eficiência da governação e promover a diversificação da economia não é tarefa fácil e requer a cooperação de todos os membros da sociedade. Não é difícil enumerarmos os nossos dez pontos fortes, mas enumerar os dez pontos fracos é algo que nem todos conseguem fazer. O Relatório das Linhas de Acção Governativa para o ano de 2026 está bem redigido, mas o que os cidadãos desejam acima de tudo é que o seu resultado prático venha a ser igualmente excelente.