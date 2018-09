É inaugurada amanhã, pelas 18h30, na Galeria do Tap Seac, a Exposição Colectiva das Artes Visuais de Macau. Para a mostra, organizada pelo Instituto Cultural (IC) foram seleccionadas 80 obras de um universo de 291 recolhidas, entre as quais “O Quarto da Série de Murais” de Lam Un Mei, que conquistou o grande prémio do júri e o prémio juventude.

O prémio de obra excelência foi atribuído ainda a “Cidade Miniatura” de Vong Vitorino, “Orientando” de Lei Ka Ieng, “Barco I, Barco II” de Leong Wai Lap, “Sentimentos Contraditórios – Sensação de Afastamento, Sensação de Fluidez” de Chan Ka Ian, “Série Fantasias de Erros Robóticos” de Ho Wai Leng, e a “Cidade dos Sonhos” de Sam Kin Hang. Também a “Pairar” de Route Arts Macau, “Notícias Locais J1” de Leong Fei In, e “Colecção de Imagens (90 Peças de Tralha)” de Wong Weng Io.

A exposição fica patente até 18 de Novembro na Galeria do Tap Seac e na Galeria de Exposições Temporárias do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) entre as 10h e as 21h, incluindo nos feriados. A entrada é livre.