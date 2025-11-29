IC | Descontos para celebrar 26 anos de livraria online

O Instituto Cultural (IC) criou uma campanha de descontos para celebrar os 26 anos da Livraria Online, onde se vendem diversas publicações na área da literatura e história, apoiadas pelo IC, mas também a Revista de Cultura (RC), uma publicação do foro académico.

A campanha promocional dura todo o mês de Dezembro. Os leitores podem usufruir de um desconto de 20 por cento em grande parte dos livros disponíveis no website, bem como descontos de 50 e 10 por cento na aquisição de edições da RC.

Em comunicado, o IC destaca o recente lançamento de “uma variedade de novos livros”, nomeadamente Desenhos de Levantamento do Centro Histórico de Macau, editado primeiro em 2005 e que ganhou agora uma nova versão, para assinalar o 20.º aniversário da inscrição do Centro Histórico de Macau na Lista do Património Mundial da UNESCO.

Foi também lançado recentemente Macao Parallel Worlds que “compila os resultados de uma investigação levada a cabo pelos arquitectos Wang Shu e Lu Wenyu, juntamente com os registos fotográficos de Iwan Baan, apresentando a paisagem urbana moldada pelos complexos de lazer e entretenimento em grande escala recém-construídos de Macau”.

A obra, descreve o IC, também se dedica a descrever “o planeamento e à arquitectura dos novos bairros”, registando “a paisagem urbana singular de Macau, onde o antigo e o moderno coexistem num contexto de desenvolvimento de alta densidade, revelando uma identidade multifacetada que transcende o rótulo da ‘Las Vegas do Oriente'”.

No momento de qualquer compra na Livraria online, o leitor recebe um marcador de livros alusivo à “Fábrica de Panchões Iec Long”.