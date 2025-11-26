Dengue | Registado novo caso importado

Um homem com 29 anos foi identificado como o 31.º caso importado de febre da dengue ao longo deste ano. A informação foi divulgada ontem pelos Serviços de Saúde. “Trata-se de um homem de 29 anos que chegou a Macau vindo das Filipinas no dia 19 de Novembro para visitar familiares […] No dia da sua chegada, apresentou febre e dores musculares, mas não procurou assistência médica. No entanto, devido à persistência dos sintomas, no dia 23 de Novembro dirigiu-se ao Centro Hospitalar Conde de São Januário para receber tratamento”, foi revelado.

O doente, com nacionalidade das Filipinas “encontra-se internado no hospital, com o estado clínico considerado estável”. As pessoas com quem coabitou não apresentaram “qualquer indisposição”. As autoridades procederam à eliminação química de mosquitos no local onde o homem ficou hospedado.

Gripe | Doenças associadas em alta em Outubro

Dados dos Serviços de Saúde (SS) relativos às doenças de declaração obrigatória mostram que, em Outubro, as patologias do foro da gripe dominaram, com 3.505 casos de influenza, 202 casos de infecção por enterovírus e 25 casos de escarlatina.

Segundo um comunicado oficial, “as doenças que apresentaram alterações significativas em relação ao mês anterior foram a Influenza (aumento de 226,7 por cento), a infecção por enterovírus (aumento de 92,4 por cento) e a escarlatina (aumento de 25,0 por cento)”, é declarado. Relativamente aos casos de dengue, foram notificados em Outubro 12 casos, bem como 17 casos de febre chikungunya, três locais e 14 importados. Há um total de 45 doenças de declaração obrigatória.