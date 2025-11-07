Emprego | Pedidas medidas para melhorar acesso na construção e no retalho

O deputado Leong Pou U defende, em comunicado, que são necessárias medidas para promover o emprego no sector da construção civil. Ainda que o último inquérito ao emprego da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) mostre uma queda na taxa de desemprego, Leong Pou U alerta para a má situação de emprego em alguns sectores económicos, como a construção civil e as vendas a retalho. Leong Pou U frisa que o desemprego teve origem, na sua maioria, nestes dois sectores, ainda segundo os dados da DSEC.

Desta forma, o deputado, ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), defende que o Governo deve lançar medidas de apoio específicas, para proporcionar uma situação de pleno emprego na área da construção civil. Leong Pou U fala da situação de subemprego para muitos trabalhadores deste sector, tendo em conta que tanto a obra pública como privada sofreram reduções, além de que os salários estão congelados há muitos anos.

Por esta razão, o deputado sugere que o Governo aumente a proporção de trabalhadores residentes em obras públicas adjudicadas, bem como lançar mais projectos de obras públicas.