GP Macau | Governo promete lutar contra o mercado negro

A Comissão Organizadora do Grande Prémio admitiu ter criado uma equipa de trabalho contra a venda de bilhetes no mercado negro. A revelação foi feita por Lei Si Leng, presidente do Instituto do Desporto e coordenadora da Comissão Organizadora do Grande Prémio.

De acordo com as declarações da responsável, foram também adoptadas novas medidas na produção dos bilhetes, para evitar falsificações, e vão ser distribuídas pulseiras para evitar que os ingressos possam ser revendidos, depois de utilizados. “A revenda mesmo que seja apenas um centavo acima do preço de compra é ilegal”, afirmou.

Lei Si Leng esclareceu ainda que as pessoas que comprarem bilhetes e não poderem ir às corridas podem vendê-los, desde que o façam ao preço de compra ou abaixo desse valor.

As declarações foram prestadas à margem da cerimónia de Pai San do Grande Prémio e Lei Si Leng revelou que nesta altura estão vendidos cerca de 90 por cento dos bilhetes e que os ingressos para sábado e domingo estão esgotados. Além disso, vão ser reservados alguns ingressos para serem vendidos no dia das corridas.

A responsável explicou também que nesta fase o circuito está praticamente montado e a organização está agora pronta para começar a receber os carros e motos que vão participar no evento.