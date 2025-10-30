Tecnologia | Pequim lança plano para acelerar auto-suficiência

O Partido Comunista Chinês apelou a uma mobilização nacional para alcançar avanços “decisivos” em semicondutores e tecnologias-chave, nas vésperas do encontro entre o Presidente do país e o homólogo norte-americano na Coreia do Sul.

A iniciativa surge num momento de renovada tensão comercial com os Estados Unidos, marcada pelo uso crescente de controlos tecnológicos e restrições ao acesso a materiais estratégicos. No texto publicado pelo PCC, que detalha as prioridades para o plano quinquenal 2026-2030, o partido apela a “medidas extraordinárias” para alcançar a auto-suficiência tecnológica em áreas-chave.

A versão oficial do discurso do Presidente chinês, Xi Jinping, sobre o plano, ontem divulgada pela agência de notícias oficial Xinhua, sublinha a necessidade de “acelerar a auto-suficiência científica e tecnológica de alto nível”. “As propostas devem promover a inovação original e garantir que a China mantém firmemente o controlo da sua trajectória de crescimento”, afirmou o Presidente chinês, ao reconhecer os desafios de um “ambiente externo cada vez mais adverso”.

O documento servirá de base para a elaboração do plano oficial pelo Conselho de Estado (Executivo), cuja versão final deverá ser aprovada em Março de 2026. Além da aposta em inovação, o plano propõe maior investimento em “capital humano”, incluindo subsídios à natalidade, expansão da educação gratuita, reforço das pensões e seguros e aumento do rendimento rural.

Xi afirmou que estas medidas devem ser “integradas ao investimento em infraestruturas”, para estimular o consumo interno, uma meta antiga face à dependência do investimento público e das exportações. Entre os novos sectores prioritários estão a computação quântica, veículos aéreos não tripulados (‘drones’), biotecnologia, energia do hidrogénio e de fusão, robôs humanoides com inteligência artificial, interfaces cérebro – máquina e redes móveis 6G. O uso de inteligência artificial em todas as indústrias é igualmente destacado como prioridade para os próximos cinco anos.