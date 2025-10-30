FRC | Debate sobre “Puzzle China-Brasil” e lugar da RAEM

A Fundação Rui Cunha (FRC) apresenta hoje, a partir das 18h30, mais uma sessão de debate integrada no ciclo “Roda de Ideias”, e que tem como tema “O Puzzle China-Brasil: Posicionando a Peça Estratégica de Macau”. Segundo uma nota da FRC, o objectivo desta sessão é “reunir vozes-chave para abordar uma questão crucial: como pode o ecossistema único de Macau ser aproveitado para facilitar, reduzir o risco, e acrescentar valor tangível a este corredor económico vital”.

Co-organizada pela FRC e pelo Well Link Bank Macau, a conversa contará com quatro convidados, nomeadamente Yuri Ribeiro, fundador e CEO da “Valor da China”, empresa de consultoria e ‘market intelligence’ exclusivamente dedicada às relações Brasil-China, à compreensão cultural e ao desenvolvimento de negócios internacionais, com sede em Cantão.

Outro convidado, é Alexandre Lobo, vice-reitor e professor catedrático da Universidade de São José em Macau, apresentado como um “líder brasileiro em inovação, com 20 anos de experiência global, e que combina um profundo conhecimento em inteligência artificial e ciência de dados, com a paixão por liderar projectos transformadores”.

O leque de convidados completa-se com Felipe Ribeiro de Assis, advogado associado da PK Advogados, São Paulo, com um escritório full-service sediado no Brasil, onde coordena o “Chinese Desk”, e ainda Rodrigo Barbosa, co-fundador e director comercial da “Modular Park Brasil”, a representante exclusiva da Mussini no Brasil, especializada em construção metálica.

O moderador será José Paulo Esperança, professor e director de parcerias internacionais da Faculdade de Gestão da Universidade da Cidade de Macau. Ex-Reitor da ISCTE Business School e Pró-Reitor para as Relações Internacionais e Empreendedorismo do ISCTE-IUL, Portugal, é doutorado em Economia pelo Instituto Universitário Europeu. Foi ainda vice-presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia entre 2019 e 2022.

Desafios e oportunidades

Na conversa de hoje aborda-se o panorama global actual, onde, no “mundo de realinhamento geopolítico e económico, a relação China-Brasil apresenta oportunidades sem precedentes e desafios complexos”.

Assim, “neste novo cenário, o papel de Macau necessita ser reexaminado e redefinido”, defende-se. Nesta mesa-redonda, o que se pretende é “transpor este diálogo para a acção, identificando obstáculos reais e mapeando os caminhos práticos para uma integração dos serviços em Macau, transformando o seu potencial latente numa vantagem competitiva concreta”, é referido.