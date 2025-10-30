Comércio | China retoma compras de soja dos EUA

A China comprou esta semana dois carregamentos de soja dos Estados Unidos, os primeiros da actual colheita, após meses de suspensão devido às tarifas, noticiou ontem a Bloomberg, na véspera da reunião entre Xi Jinping e Donald Trump.

Fontes citadas pela agência indicaram que os envios já foram reservados para datas futuras e poderão estar integrados no “acordo preliminar” assinado por Pequim e Washington na semana passada, em Kuala Lumpur, como preparação para o encontro de alto nível previsto para esta quinta-feira, na Coreia do Sul. A aquisição poderá assinalar a retoma dos fluxos comerciais de soja entre os dois países, no quadro de um entendimento mais amplo entre os dois líderes, que inclui a reversão de tarifas e restrições impostas nos últimos meses.

No domingo, o secretário do Tesouro norte-americano e chefe da equipa negocial, Scott Bessent, antecipou um regresso em força das compras chinesas, garantindo que os agricultores dos EUA ficariam “extremamente satisfeitos” com os termos do acordo. Desde que Donald Trump reactivou a guerra comercial com a imposição de tarifas em Abril, a China tem usado a soja como instrumento de pressão.

Apesar dos apelos de Trump “para quadruplicar” os pedidos, a China diversificou os fornecedores, reforçando importações do Brasil, Argentina e Uruguai, investindo na produção interna e até reduzindo o uso da soja na pecuária, segundo a consultora Trivium.

A mesma consultora advertiu que os líderes chineses “não têm qualquer interesse” em voltar a depender dos EUA para a sua segurança alimentar e descartou um “reinício estrutural” do comércio bilateral de soja. Este mês, a televisão estatal CCTV indicou que os EUA poderiam perder até 16 milhões de toneladas em exportações para a China se os pedidos não fossem retomados até meados de Novembro. “Perder a China significa perder metade do mercado”, apontou.