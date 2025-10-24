Pequim | Diogo Craveiro com bronze nos Mundiais de patinagem artística

O patinador português Diogo Craveiro obteve esta quinta-feira a medalha de bronze na variante livre do Campeonato do Mundo de patinagem artística, a decorrer em Pequim.

Diogo Craveiro, vice-campeão europeu, fechou o pódio com a pontuação de 223.39 no total das provas dos programas curto e longo, atrás dos espanhóis Hector Diez Severino (243.44) e Arnau Pérez Montero (231.55), respetivamente ouro e prata.

A medalha de Diogo Craveiro é a quarta da seleção lusa em Pequim, depois dos títulos mundiais de Madalena Costa, primeiro de sempre no escalão sénior feminino, e Rita Azinheira (júnior) e do bronze de João Pedro Cruz (júnior).