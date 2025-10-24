Hong Kong regista primeira morte devido a febre chikungunya

As autoridades da região semiautónoma chinesa de Hong Kong anunciaram esta quinta-feira a primeira morte causada pelo vírus chikungunya, depois de um surto na vizinha província de Guangdong.

O Centro para a Proteção da Saúde (CHP, na sigla em inglês) de Hong Kong anunciou a morte de um homem de 77 anos que sofria de uma doença crónica, de acordo com um comunicado. A vítima visitou Cantão, capital da província de Guangdong, entre 30 de setembro e 13 de outubro, tendo começado a sentir febre e dores nas articulações depois de regressar a Hong Kong, referiu o CHP.

Com o estado de saúde a agravar-se, o homem foi internado nos cuidados intensivos do Hospital Ruttonjee, onde morreu devido ao vírus, agravado pela falência múltipla de órgãos. Este ano, Hong Kong registou 42 casos de doença causada pelo vírus chikungunya, mas as autoridades sublinharam que todos foram classificados como infeções vindas de fora do território.

Transmitido por mosquitos, o vírus chikungunya provoca febre e dores articulares, com sintomas semelhantes aos da dengue, afetando com maior gravidade crianças, idosos e pessoas com doenças preexistentes. O CHP sublinhou que esta infeção raramente está associada a sintomas graves, com uma taxa de mortalidade inferior a 0,1%, mas alertou que os indivíduos de alto risco devem procurar imediatamente um médico se apresentarem sintomas.

As autoridades de saúde de Hong Kong reforçaram as medidas de prevenção nos distritos afetados e espalharam pesticidas para tentar eliminar os mosquitos nas zonas de risco. As escolas aplicaram medidas de controlo de águas estagnadas, onde os mosquitos se reproduzem, e a região chinesa reforçou a vigilância nas fronteiras.

A nível mundial, entre janeiro e setembro, foram reportados quase 445.300 casos suspeitos ou confirmados de chikungunya e 155 mortes em 40 países, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde. Na China continental, quase 16.500 casos de chikungunya foram registados até ao final de setembro, num surto concentrado nas cidades de Foshan e Jiangmen, próximas de Hong Kong e Macau, que registou 29 casos importados e oito casos locais.

As autoridades de Foshan impuseram medidas preventivas rigorosas, incluindo uso de redes mosquiteiras, drones e desinfetante, com ameaças de multas e cortes de eletricidade para quem não eliminar águas paradas. No final de agosto, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças sublinhou que foram registados este ano 27 surtos de chikungunya, um novo recorde no continente europeu.