Chikungunya | Guangdong aplica medidas decisivas à medida que casos de febre alastram

A província chinesa de Guangdong, que faz fronteira com Macau, registou na última semana milhares de novos casos de febre de chikungunya, com as autoridades locais a prometerem “medidas decisivas e vigorosas” para travar a propagação da doença.

Segundo a televisão estatal CCTV, foram detectados 2.892 novos casos na semana terminada no sábado, sem registo de infecções graves ou fatais. A maioria – 2.770 – ocorreu em Foshan, enquanto Cantão, a capital provincial, contabilizou 65 casos.

Num encontro do governo provincial no sábado, o governador Wang Weizhong apelou a medidas “mais resolutas” para “vencer a difícil batalha contra o surto no mais curto espaço de tempo possível”, noticiou o órgão estatal southcn.com.

No mesmo dia, Shen Hongbing, director do Centro Nacional de Controlo e Prevenção de Doenças, visitou Foshan, apelando a esforços rápidos para “eliminar o surto no mais curto prazo e salvaguardar a saúde pública e a estabilidade social”.

A febre de chikungunya é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes, que provoca febre alta súbita, dores intensas nas articulações, erupções cutâneas e fadiga. Não é transmissível por contacto directo entre pessoas.

Embora raramente seja fatal, a doença pode causar sintomas debilitantes durante semanas. Guangdong é, até agora, a província mais afectada da China, com Foshan – um centro industrial com 10 milhões de habitantes – a representar mais de metade dos casos reportados.

Durante a visita a Foshan, Shen sublinhou ainda a necessidade de uniformizar o tratamento. Na sexta-feira, o Centro de Protecção da Saúde de Hong Kong indicou que todos os casos registados em Foshan eram ligeiros, sem infecções graves ou fatais. No sábado, a região anunciou o primeiro caso de chikungunya desde 2019.

Na reunião provincial em Guangdong, Foshan foi instada a concentrar esforços em áreas-chave e intensificar medidas de controlo direccionadas, criando condições favoráveis para “um ponto de viragem precoce no surto”.