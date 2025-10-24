FRC | Concerto com saxofonista Julian Chan amanhã

EventosFRC | Concerto com saxofonista Julian Chan amanhã Hoje Macau - 24 Out 2025 Decorre amanhã, mais uma sessão da iniciativa “Saturday Night Jazz”, com o concerto “Meet The Masters: Julian Chan”, a partir das 21h, na Fundação Rui Cunha (FRC). Eis a oportunidade para assistir, de forma gratuita, à actuação do saxofonista, compositor e professor de música malaio Julian Chan, que vai actuar com a banda residente da Associação de Promoção do Jazz de Macau (MJPA). Segundo um comunicado da FRC, Julian Chan é um “experiente saxofonista” e mestre em Jazz pelo Queen’s College dos Estados Unidos. Actualmente dá aulas na UCSI – University College Sedaya International, em Kuala Lumpur, na Malásia. É também fundador e maestro da Orquestra de Jazz Julian Chan. Nesta edição do Saturday Night Jazz, Julian Chan apresentará uma série de clássicos do jazz e também obras originais que irá interpretar com os membros da MJPA. A série “Meet the Masters”, promovida anualmente pela MJPA, apresenta e colabora com músicos profissionais radicados ou de passagem pelo território. Realiza-se desde 2014, e é uma das actividades de longo prazo da MJPA, tendo convidado já inúmeros músicos profissionais a vir até Macau para ensaiar com os seus membros e actuar em conjunto para o público local. A Associação de Promoção de Jazz de Macau é uma associação artística local sem fins lucrativos, criada em 2010. O objectivo da MJPA é promover a música jazz junto do público de Macau e proporcionar oportunidades aos músicos locais, realçando assim a característica multicultural do território.