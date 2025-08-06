Chikungunya | Mais medidas de combate após milhares de infecções na China

O combate contra a febre de chikungunya na China intensifica-se com as autoridades a recorrerem a todas as armas para conter o surto que já conta com 7.000 casos, a maioria em Foshan

Um surto do vírus chikungunya na China levou as autoridades a implementar medidas preventivas rigorosas, incluindo uso de redes mosquiteiras, ‘drones’ e desinfectante, com ameaças de multas e cortes de electricidade para quem não eliminar águas paradas.

Mais de 7.000 casos foram reportados até ontem, concentrados sobretudo na cidade industrial de Foshan. As autoridades indicaram uma tendência de ligeira redução nos novos contágios. Transmitido por mosquitos, o chikungunya provoca febre e dores articulares, com sintomas semelhantes aos da dengue, afectando com maior gravidade crianças, idosos e pessoas com doenças pré-existentes.

A televisão estatal chinesa exibiu imagens de equipas a pulverizar desinfectante em ruas, zonas residenciais, estaleiros de construção e outros locais onde os mosquitos transmissores se possam reproduzir em águas estagnadas.

Em alguns edifícios de escritórios, a pulverização foi feita antes da entrada de funcionários, numa abordagem reminiscentes das tácticas restritivas aplicadas durante a pandemia de covid-19.

As autoridades locais ameaçam aplicar multas até 10.000 yuan e cortes de eletricidade a residentes que não eliminem recipientes exteriores com água, como garrafas ou vasos.

Os Estados Unidos emitiram um aviso desaconselhando viagens à província chinesa de Guangdong – onde se situam Foshan, Dongguan e outros polos industriais –, bem como a países como Bolívia, Brasil e nações insulares do oceano Índico, também afectados pelo vírus.

Não está fácil

Chuvas intensas e temperaturas elevadas agravaram a situação na China, onde o chikungunya, comum em zonas tropicais, surgiu este ano com força invulgar. Desde o surto de SARS em 2003, a China tem recorrido a medidas coercivas consideradas excessivas por muitos países.

Em Foshan, os infectados são obrigados a permanecer no hospital durante pelo menos uma semana. As autoridades chegaram a impor quarentenas domiciliárias de duas semanas, entretanto suspensas por o vírus não se transmitir entre humanos.

Segundo relatos, têm sido usados peixes que se alimentam de larvas e até mosquitos maiores para caçar os vectores do vírus. Foram realizadas reuniões e definidos protocolos a nível nacional, numa demonstração da determinação chinesa em conter o surto e evitar críticas internas e internacionais.