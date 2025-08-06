Filipinas | Pequim rejeita críticas por queda de destroços de foguetão

A China rejeitou as críticas das Filipinas pela queda de destroços de um foguetão perto da ilha de Palawan, garantindo que os fragmentos caíram em águas internacionais previamente notificadas, segundo fontes citadas pelo jornal oficial Global Times.

O lançamento decorreu “de acordo com o plano de missão” e as zonas de reentrada foram notificadas previamente aos países vizinhos “em conformidade com a prática internacional”, indicam as fontes citadas pelo jornal

As mesmas fontes consideraram que as declarações de Manila revelam uma “postura pouco amigável” e um esforço deliberado para “prejudicar a imagem da China”.

O foguetão Larga Marcha-12 foi lançado na segunda-feira a partir do centro espacial comercial situado na ilha chinesa de Hainan, com o objectivo de colocar em órbita um grupo de satélites de internet da empresa GALAXYSPACE.

No mesmo dia, a Agência Espacial Filipina alertou para a possível queda de destroços não combustíveis em águas próximas de Palawan e recomendou à população que informasse as autoridades em caso de avistamento. Na terça-feira, o conselheiro de segurança nacional das Filipinas, Eduardo Año, classificou o lançamento como uma prova “irresponsável” que “alarmou a população” e “colocou em risco os habitantes” daquela ilha.

A condenação do Conselho de Segurança filipino veio agravar a tensão entre Manila e Pequim, que disputam a soberania de diversos territórios no Mar do Sul da China.