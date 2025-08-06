Xangai | Entregas da ‘megafábrica’ da Tesla caem face a concorrência de marcas chinesas

As entregas da megafábrica da Tesla em Xangai, leste da China, diminuíram em Julho, retomando a tendência negativa interrompida em Junho, na altura somando oito meses consecutivos de quedas devido à concorrência das marcas locais, informou a imprensa chinesa.

De acordo com o jornal de Hong Kong South China Morning Post, que se baseia em dados da associação patronal CPCA, a fábrica – a maior da Tesla no domínio da montagem a nível mundial – entregou cerca de 68.000 veículos a clientes na China e no estrangeiro no mês passado, o que representa uma queda de 5,2 por cento em relação a Junho e de 8,4 por cento, em termos homólogos.

“Os modelos ‘premium’ estão a perder apelo entre os consumidores chineses porque eles querem poupar dinheiro. Estão a optar por modelos eléctricos mais baratos e desenvolvidos na China”, explicou Tian Maowei, gestor de vendas da Yiyou Auto Service, de Xangai.

No acumulado do ano, incluindo vendas na China e exportações, a megafábrica estabelecida na megalópole oriental chinesa já entregou mais de 432.000 automóveis, uma queda de 13,7 por cento, em termos homólogos.

O número contrasta com o aumento de 35 por cento das vendas de eléctricos na China, para cerca de 7,6 milhões de unidades, nos primeiros sete meses de 2025, de acordo com dados da CPCA. Estas duas tendências opostas fizeram com que a quota de mercado da Tesla no mercado chinês de veículos elétricos caísse de 6,9 por cento há um ano para 3,8 por cento. Em 2020, quando abriu a fábrica em Xangai, a quota da marca liderada por Elon Musk era de 16 por cento.

Face à concorrência de empresas locais como a Xpeng, a Leapmotor ou a Li Auto e a uma guerra de preços no sector que levou até à intervenção do governo, a Tesla está a tentar recuperar terreno com novas versões mais espaçosas ou com maior autonomia dos seus veículos de maior sucesso, como o Model 3 ou o Model Y.