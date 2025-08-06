GP | Taça do Mundo de FR terá novo carro em 2026

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) revelou recentemente alguns detalhes sobre o futuro da Fórmula Regional (FR), a disciplina que actualmente dá corpo ao Grande Prémio de Macau e que, a partir de 2026, contará finalmente com um novo monolugar – mais rápido e mais seguro

Inicialmente baptizada pela FIA como F3 Regional, a agora designada Fórmula Regional (FR) situa-se acima das competições nacionais de Fórmula 4 e abaixo do Campeonato de Fórmula 3 da FIA, que, por sua vez, apoia o Campeonato de Fórmula 2 da FIA e a Fórmula 1. No ano passado, a FIA decidiu que esta categoria era a que melhor se adequava ao Circuito da Guia, pondo assim fim a quatro décadas de história da Fórmula 3 no Grande Prémio de Macau.

Na semana passada, o órgão regulador do automobilismo mundial e a associação desportiva nacional italiana ACI apresentaram em conjunto o futuro monolugar que irá competir no Campeonato de Fórmula Regional Europeia da FIA (FREC na designação inglesa) e que sucederá à actual FRECA. O facto de a sigla ter perdido a letra “A” deve-se à saída da marca Alpine como parceiro e fornecedor de motores ao campeonato. A FRECA estreou-se em 2019, sucedendo à Fórmula Renault Eurocup. Nas últimas temporadas, mais de 160 pilotos, representando 44 nacionalidades e 22 equipas, participaram no campeonato. Esta categoria ganhou importância na pirâmide de monolugares da FIA, tendo como antigos pilotos o ex-campeão Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto – todos eles pilotos que hoje militam na Fórmula 1.

A competição terá o selo do apoio da FIA e deverá ser o maior fornecedor de equipas e pilotos para a Taça do Mundo de FR da FIA do Grande Prémio de Macau a partir do próximo ano. O envolvimento da FIA na competição tem o intuito de gerar mais receitas para a mesma, algo que poderá ter reflexos na escala dos preços. Os campeonatos de FR nas Américas e no Japão, assim como os troféus certificados pela FIA no Médio Oriente e Oceânia continuarão, e progressivamente introduzirão o novo carro produzido em Itália.

O Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, acredita que este projeto “criará um ambiente mais forte e com mais apoio para os jovens pilotos. Com o total apoio das regiões da FIA e uma visão de progressão clara, estamos a dar um passo importante para garantir o futuro da pirâmide de monolugares júnior”. O ex-piloto de ralis e hoje dirigente máximo do desporto automóvel, que recentemente esteve no território para a Assembleia Geral da FIA, afirmou que “a acessibilidade, credibilidade internacional e eficiência de custos estão no centro desta iniciativa.”

Novo carro promete mais

O novo Tatuus T-326, o monolugar da segunda geração da FR, está equipado com um motor Toyota de 3 cilindros e 1,6 litros, que debita 270 cv de potência e 360 Nm de binário, especialmente adaptado e preparado pela ATM – Autotecnica Motori. O T-326 representa uma evolução natural do modelo T-318, o monolugar da Tatuus que definiu a maioria dos campeonatos de FR em todo o mundo e que se despede dos grandes palcos no próximo mês de novembro, durante o fim de semana do Grande Prémio de Macau. A segunda edição da Taça do Mundo de FR da FIA continuará a utilizar o monolugar Tatuus T-318, motorizado por um bloco Alfa Romeo de 1,75 litros turbo, também preparado pela ATM – Autotecnica Motori, mas que a marca italiana já deixou de fabricar.

O futuro carro, que usará um novo pneu especial construído pela Pirelli, apresentará um perfil aerodinâmico totalmente redesenhado, moldado pelas novas regulamentações técnicas da FIA para a categoria e inspirado nas tendências mais recentes das categorias superiores de monolugares. O resultado é um aumento geral de performance, melhor eficiência aerodinâmica e redução do efeito de turbulência, o que facilitará as ultrapassagens.

As principais melhorias incluem redução de peso, cremalheira de direção optimizada e suspensão revista, oferecendo uma maior leveza e facilidade de condução. A segurança continua a ser um pilar fundamental em todos os projetos da italiana Tatuus, e este carro não é exceção. O chassis aumentou ainda mais a sua resistência aos impactos. Elementos cruciais como as estruturas de absorção de impacto dianteira e traseira, os painéis anti-intrusão e o roll bar foram atualizados para cumprir os padrões de segurança mais recentes. Para além da segurança, o cockpit foi concebido para maximizar o conforto e a ergonomia do piloto, acolhendo tanto homens como mulheres numa gama mais ampla de alturas, garantindo as melhores condições para competir em pista.