Quatro mortos, incluindo o agressor, após ataque com arma branca no sul da China

Quatro pessoas morreram, incluindo o agressor, e uma ficou ferida num ataque com arma branca ocorrido na terça-feira à tarde num complexo residencial da cidade de Liuzhou, na região autónoma de Guangxi, sul da China. Segundo um comunicado da Polícia local, o incidente ocorreu por volta das 18h, num bairro do distrito de Chengzhong, onde um homem de 69 anos, identificado apenas pelo apelido Ye, esfaqueou quatro vizinhos após uma disputa.

O suspeito caiu do alto de um edifício pouco depois do ataque, indicaram as autoridades na nota, sem avançar detalhes sobre as circunstâncias da queda. As vítimas foram imediatamente transportadas para um hospital próximo, mas três acabaram por não resistir aos ferimentos.

As autoridades abriram uma investigação para apurar os motivos do ataque e esclarecer os contornos do incidente, acrescenta o comunicado.