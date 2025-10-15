Timor-Leste | Ramos-Horta atribui Medalha de Mérito a 12 médicos chineses

O Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, atribuiu ontem a medalha de mérito a 12 médicos chineses em reconhecimento pelo seu contributo para o sector da saúde no país. “A atribuição da Medalha de Mérito a estes 12 dedicados médicos simboliza a profunda gratidão do povo de Timor-Leste”, afirmou o chefe de Estado timorense, citado num comunicado divulgado à imprensa.

Segundo José Ramos-Horta, o serviço daqueles profissionais “personifica o espírito de cooperação internacional e contribui para salvar inúmeras vidas”, reforçar as capacidades médicas dos timorenses, bem como reforçar os laços de amizade e solidariedade entre Timor-Leste e a China.

A primeira brigada médica chinesa chegou a Timor-Leste em 2003 no âmbito de um acordo de cooperação assinado entre os dois países. Desde então, segundo a Presidência timorense, já passaram pelo país dezenas de brigadas médicas chinesas.

A brigada que agora termina a sua missão esteve no país durante dois anos e serviu no Hospital Nacional Guido Valadares e em vários centros de saúde, tendo atendido 19.000 casos urgentes e consultas externas, efectuado 5.800 internamentos e realizado 1.300 cirurgias.

A equipa de médicos chineses prestou também cuidados médicos gratuitos em áreas remotas do país, realizou formações em primeiros socorros e participou e apoio vários simpósios científicos nacionais e internacionais para partilha de conhecimentos. A nova equipa de médicos chineses chega hoje a Timor-Leste proveniente da província chinesa de Sichuan, acrescenta a Presidência timorense.