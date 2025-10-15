Exportações de carros eléctricos duplicam em Setembro

As exportações chinesas de veículos eléctricos duplicaram em Setembro, em termos homólogos, à medida que os fabricantes do país alargam a sua presença nos mercados internacionais, anunciou ontem a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM).

Segundo a organização sectorial, as exportações de veículos de “nova energia” – que incluem automóveis eléctricos a bateria e híbridos – aumentaram 100 por cento, para 222.000 unidades, ligeiramente abaixo das 224.000 registadas em Agosto. As vendas domésticas de automóveis de passageiros subiram em setembro 11,2 por cento em termos homólogos, abrandando face à subida de 15 por cento verificada no mês anterior.

A pressão sobre as margens de lucro devido à sobrecapacidade industrial e às guerras de preços tem levado os fabricantes chineses a apostar cada vez mais nos mercados externos, como a Europa e o sudeste asiático. Em 2024, pela primeira vez desde 2014, investiram mais no estrangeiro do que no mercado interno, segundo o grupo de consultadoria norte-americano Rhodium.

A BYD, o maior produtor de veículos eléctricos da China, revelou este mês que o Reino Unido se tornou o seu maior mercado fora da China, com um crescimento de 880 por cento nas vendas em setembro, face ao mesmo mês do ano anterior. Face às tarifas impostas pela União Europeia, Estados Unidos e Canadá sobre veículos eléctricos chineses, os fabricantes têm vindo a direccionar investimentos para o Médio Oriente e África.

Pé no travão

Na China, os construtores têm tentado travar as guerras de preços que eclodiram devido à intensa concorrência. As vendas internas da BYD caíram 5,5 por cento em Setembro, face a igual período de 2024, o primeiro recuo mensal desde Fevereiro do ano passado, embora alguns concorrentes continuem a registar aumentos expressivos.

Setembro é tradicionalmente um mês de pico para o sector automóvel chinês, apelidado de “Setembro Dourado”, marcado pelo lançamento de novos modelos e campanhas de vendas. Incentivos como subsídios à substituição de veículos antigos por automóveis de nova energia têm impulsionado a procura, apesar de algumas autoridades locais terem suspendido esses apoios nos últimos meses.