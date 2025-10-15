Apple | Lançado iPhone Air na China após aprovação do sistema eSIM

China / ÁsiaApple | Lançado iPhone Air na China após aprovação do sistema eSIM Hoje Macau - 15 Out 2025 A Apple anunciou o lançamento do novo iPhone Air na China continental a 22 de Outubro, coincidindo com a entrada em vigor dos serviços eSIM das principais operadoras do país, avançou hoje a imprensa local. Com um preço inicial de 7.999 yuan, o iPhone Air será o primeiro modelo da marca na China que funciona exclusivamente com eSIM, uma tecnologia que substitui os cartões físicos por módulos digitais integrados no aparelho. O lançamento surge após China Mobile, China Unicom e China Telecom – os três principais operadores de telecomunicações chineses – terem recebido autorização do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação para iniciar o registo nacional de utilizadores com eSIM. O anúncio foi feito durante uma transmissão ao vivo na plataforma Douyin – a versão chinesa do TikTok – marcando a primeira aparição pública de Cook desde a inauguração da loja da Apple na plataforma Douyin Mall, em Agosto. Apresentado em Setembro, juntamente com a série iPhone 17, o iPhone Air é o modelo mais fino já lançado pela Apple, com ecrã de 6,5 polegadas, estrutura em titânio polido e uma câmara traseira única de 48 megapíxeis. O ‘design’ ultrafino e a ausência de ranhura para cartão SIM físico levaram ao adiamento do lançamento do dispositivo na China, enquanto a Apple aguardava a autorização oficial para operar com eSIM, aprovada este mês. O novo modelo inclui ainda uma câmara frontal de 18 megapíxeis com sensor quadrado, capaz de alternar automaticamente entre orientações vertical e horizontal, e funcionalidades de vídeo duplo que permitem gravar com as câmaras frontal e traseira em simultâneo. A China, terceiro maior mercado mundial da Apple, é também um pilar fundamental na cadeia global de fornecimento da empresa. O lançamento do iPhone Air coincide com um novo impulso no sector na China e ocorre num contexto de tensões comerciais crescentes entre Pequim e Washington.