Médio Oriente | China “apoia todos os esforços que conduzam à distensão” entre Palestina e Israel

A China manifestou terça-feira apoio a “todos os esforços que conduzam à distensão entre Palestina e Israel”, após o Presidente norte-americano, Donald Trump, apresentar um plano para pôr fim à guerra em Gaza.

Em conferência de imprensa, o porta-voz da diplomacia chinesa Guo Jiakun apelou à aplicação “séria” das resoluções da ONU, a um cessar-fogo “imediato e integral” em Gaza, à libertação de todos os detidos e ao alívio da crise humanitária “o mais cedo possível”.

O responsável reiterou que Pequim defende o princípio de que “os palestinianos governem a Palestina” e a concretização da solução de “dois Estados”. “Estamos dispostos a trabalhar com a comunidade internacional para alcançar uma solução pronta, abrangente, justa e duradoura para a questão palestiniana”, acrescentou.

A reação surge depois de a Casa Branca ter tornado público, na segunda-feira, um plano de 20 pontos que prevê cessar-fogo na ofensiva israelita, libertação de reféns e a criação de um Governo de transição em Gaza supervisionado por uma junta presidida pelo próprio Trump.

O plano contempla ainda o compromisso dos Estados Unidos em mediar entre israelitas e palestinianos para “uma coexistência pacífica” e abre a porta à criação de um Estado palestiniano. Desde a escalada do conflito, a China tem condenado os ataques israelitas e reiterado apoio à solução de “dois Estados”.