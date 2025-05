Gaza | Pequim manifesta apoio às posições da Liga Árabe sobre cessar-fogo

A República Popular da China manifestou ontem apoio às principais conclusões da Liga Árabe incluindo o pedido de um cessar-fogo imediato em Gaza e a rejeição de qualquer deslocação forçada da população palestiniana. A cimeira da Liga Árabe decorreu na sexta-feira passada na capital do Iraque.

Na Declaração de Bagdade os países árabes apelaram a um “desanuviamento urgente”, condenaram os ataques contra civis e manifestaram oposição à expulsão forçada dos palestinianos dos territórios onde se encontram.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China, Mao Ning, reiterou ontem o apoio de Pequim a uma solução que integre a existência de dois Estados e o direito dos palestinianos à autonomia.

Durante uma conferência de imprensa em Pequim, Mao Ning sublinhou que Gaza é uma parte inseparável do território palestiniano e que a República Popular da China apoia os “direitos legítimos” do povo palestiniano.

Mao Ning acrescentou ainda que qualquer solução política deve basear-se no respeito pelo princípio da autonomia palestiniana na Faixa de Gaza após o conflito. Assim, a República Popular da China demonstra disposição em trabalhar com a comunidade internacional para aliviar a crise humanitária e construir uma paz duradoura e justa.

A porta-voz recordou ainda que o Presidente chinês, Xi Jinping, enviou uma mensagem de felicitações no início da cimeira, na qual destacou as realizações da Liga Árabe e manifestou a vontade de Pequim em aprofundar a cooperação com os países árabes. Pequim vai acolher a segunda cimeira entre a República Popular da China e os Estados Árabes em 2026.