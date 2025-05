Históricos de Macau conseguem apuramento para GP

O Circuito Internacional de Guangdong acolheu, no passado fim de semana, a segunda e decisiva jornada dupla do Carros de Turismo de Macau – Macau Road Sport Challenge, prova de apuramento para a mais importante corrida de automobilismo da temporada: o Grande Prémio de Macau. Numa jornada com poucos motivos de celebração para as cores da RAEM, os veteranos Jerónimo Badaraco e Rui Valente conseguiram garantir a qualificação.

Com uma lista de 68 inscritos, a grelha foi dividida em dois grupos, A e B, com todos os pilotos a competirem com modelos Toyota GR86 (ZN8) ou Subaru BRZ (ZD8). Este ano, com apenas uma corrida prevista no programa do Grande Prémio – devido à inclusão da nova Taça do Mundo de Fórmula 4 da FIA – o número de pilotos apurados foi reduzido para 36, o que colocou uma pressão suplementar para as duas corridas que faltavam. Para complicar, a chuva chegou, trocando as voltas a equipas e pilotos.

No Grupo A, onde Rui Valente enfrentou um fim de semana complicado na pista dos arredores de Zhaoqing, Célio Alves Dias e Maximiano Manhão não conseguiram os mínimos para se qualificar, numa série dominada pelos pilotos de Hong Kong. Na corrida de sábado, o pódio foi composto por Wong Chuck Pan, Lo Pak Yu e Chan Ka Ping. No domingo, estes três repetiram o feito, mas com uma nova ordem: Lo Pak Yu, Chan Ka Ping e Wong Chuck Pan.

Em condições atmosféricas difíceis no sábado, Rui Valente terminou apenas na 25.ª posição, devido a um erro nas afinações, melhorando para 15.º no domingo, com a pista seca. Uma penalização após a segunda corrida, atirou-o para o 27.º posto. Ainda assim, o 7.º lugar obtido na primeira jornada revelou-se suficiente para garantir um lugar no Grande Prémio de Macau.

Pelo contrário, Maximiano Manhão, ao volante de um Toyota com as cores da histórica Macau Racing Team, terminou em 26.º e 14.º, um resultado aquém do apuramento, mas que acaba por ser positivo dado que foi a estreia do jove piloto nestas andanças. Já Célio Alves Dias, com dificuldades no seu carro desde a primeira prova, foi 24.º e 28.º, longe do nível habitual deste experiente piloto macaense.

Badaraco com ‘sprint’ final

Num fim de semana, em que as animadas corridas tiveram transmissão em Live Streaming, no Grupo B, os pilotos de Hong Kong voltaram a destacar-se. No domingo, Adrian Chung venceu, com Leung Tsz Wa e Tsang Pak Yin a completarem o pódio. No segundo confronto, Cheang Kin Sang alcançou uma vitória merecida, seguido novamente por Leung Tsz Wa e Tsang Pak Yin.

Jerónimo Badaraco chegou a este desafiante fim de semana sem o apuramento assegurado. Uma qualificação modesta e o 11º lugar de sábado mantinham o desfecho em aberto. No entanto, uma corrida sólida no domingo e um excelente 4.º lugar garantiram ao veterano macaense o tão desejado lugar na grelha do Grande Prémio de Macau, junto com os conterrâneos Cheng Kin San, Leong Keng Hei, Lou Check In e Carson Tang.

Também fora do Grande Prémio ficou Dionísio Albino Pereira, que terminou em 23.º na corrida de sábado, mas encerrou a época de forma mais contundente, ao cortar a linha de meta no 13.º lugar na segunda corrida.

No final das corridas, os concorrentes provisoriamente apurados tiveram uma verificação técnica extra, sendo obrigados a abrir motores e caixa de velocidades, para verificar a legalidade destes dois decisivos órgãos das suas viaturas.