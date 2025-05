Cinemateca Paixão | Os últimos dias do “Panorama do Cinema de Macau”

Termina esta semana mais uma edição do “Panorama do Cinema de Macau”, composta por uma selecção de curtas e longas-metragens produzidas no território que ganharam prémios atribuídos pelo Instituto Cultural. O público pode ainda ver produções como “Menina com Amém”, de Teng Kun Hou; ou “Núpcias em Voo”, uma produção em tagalo de Johson Chan Chon Sin

O cinema de Macau está bom e recomenda-se. Este poderia ser o mote de mais uma edição da iniciativa “Panorama do Cinema de Macau”, que há vários anos premeia o que de melhor se faz no cinema local, destacando novos realizadores que se estreiam no mundo das histórias e da sua rodagem.

A edição deste ano, que termina esta semana, traz ainda a possibilidade de o público desfrutar das últimas exibições, que decorrem esta quinta e sexta-feira na Cinemateca Paixão. Nestes dias exibem-se 11 filmes que concorreram à secção “Competição de Macau” do “Panorama do Cinema de Macau”, que visa apoiar financeiramente e destacar as melhores produções com o “Grande Prémio do Júri”, “Melhor Argumento”, “Melhor Interpretação” e “Melhor Realização”.

Assim, esta quinta-feira, a partir das 19h30, exibe-se “Menina com Amém”, de Teng Kun Hou, um filme do ano passado que conta a história de Kimmy, a “menina que só queria dormir com a sua mamã, e por isso se lembrou de uma história que a mãe lhe tinha contado”. Segundo a sinopse do filme, essa história remete para a presença da religião católica em Macau, mas também para as crenças chinesas, pois caso a menina visitasse “todas as igrejas e templos de Macau”, os seus desejos poderiam tornar-se realidade.

Depois da sessão, o realizador estará presente para uma conversa sobre o filme. Teng Kun Hou fez um mestrado no grupo de realização cinematográfica do Departamento de Cinema da Universidade Nacional de Artes de Taipé, tendo sido seleccionado para a Academia de Cinema dos Golden Horse em 2021. A sua obra de realização, “One to Ten”, foi distinguida com o Prémio de Melhor Longa-Metragem na categoria Estudantil dos Golden Harvest Awards.

No mesmo dia, apresenta-se a curta-metragem “Núpcias em Voo”, filme em tagalo de Johnson Chan Chon Sin que revela a história de um “homem de dança hipnotizante que, um dia, viu os seus olhos serem consumidos por flashes erráticos de luz que se agarravam de forma impiedosa à sua visão”. “Eles continuaram a assombrar o seu olhar, mesmo enquanto o seu corpo se movia num ritmo gracioso. Na sua busca por um remédio médico, consumiu diligentemente abacaxi conforme prescrito, na esperança de expulsar esses visitantes indesejados da sua visão. No entanto, com o passar do tempo, permaneceu preso numa deriva nebulosa e sem rumo, os seus movimentos agora pesados por um sentimento de inutilidade”, lê-se na sinopse.

Destaque também para a exibição, na quinta-feira, de “Onda de Retorno”, uma curta-metragem de Ieong Chi Wai, sobre o jovem Jinshan que trabalha na peixaria dos pais e que, um dia, “avistou ao longe uma estranha figura com cabeça de peixe”, a partir do qual “foi forçado a enfrentar os medos ocultos do seu coração e a despertar as memórias adormecidas da infância”.

Há ainda espaço para a exibição das curtas “Keep Looking?”, de Anna Ieong e “A Audição” de Ao Ieong Weng Fong, um trabalho em japonês em torno do actor Yuta que foi rejeitado em inúmeros castings.

Uma espécie de fumo

Sexta-feira, o último dia do “Panorama”, começa também às 19h30 com a exibição da curta-metragem “Fumo Sagrado”, de Ho Cheok Pan, formado em realização pela Universidade de Jinan em 2021. “A jornada de mil cigarros começa com um único trago?” Uma perseguição tóxica tem início quando o fumador compulsivo Sr. Chen é apanhado em flagrante pelo segurança, seu irmão Keung. O irmão Keung empurra o Sr. Chen para um beco sem saída, resultando em uma colisão brutal. Mas, no final, tudo não passa de uma encenação por trás desse jogo de gato e rato”, descreve-se na sinopse.

Segue-se “Mão Mão”, de Jarvis Xin, com apenas 23 minutos de duração. O filme retrata a história de Jun, de sete anos, que foi enviado para estudar com um professor de piano de renome. “O professor convenceu o pai a planear uma exposição de Jun. A exposição aproximou-se, uma grande faixa ‘Concerto a solo de Jun’ foi pendurada em casa, e os familiares e amigos vieram. O colega do pai até trouxe uma câmara de vídeo profissional”, destaca-se ainda na sinopse. “Oceano de Mim”, com oito minutos de duração, da realizadora Vitty Ho Wai Tong.

Licenciada pelo Departamento de Radiodifusão, Televisão e Cinema da Universidade Nacional Chengchi (NCCU), Vitty obteve posteriormente o grau de mestre pelo Instituto Superior de Vídeo Criativo e Indústrias de Media Digitais da Universidade Nacional de Artes de Taiwan em Taipé (NTUA). Trabalha como profissional independente nas áreas do design visual para teatro e produção audiovisual, tendo igualmente exercido funções como orientadora pedagógica em diversas escolas secundárias em Macau. Em 2021, fundou a POV Production, uma entidade vocacionada para a exploração das potencialidades das artes visuais e das performances ao vivo. Entre as suas curtas-metragens destacam-se “General Parenting Test”, “Fantastic Eggs”, “Where to Find Them”, “One Last Sunrise” e “Our Store”.

“Ondas debaixo do Mar”, de Chan Si Ieong, é falado em mandarim e no dialecto Hokkien, abordando a história da personagem Chen Xi, uma jovem de 18 anos que vai estudar para o estrangeiro para continuar os estudos, mas que antes disso regressa à sua terra natal para se despedir da aldeia piscatória onde cresceu e que marcou a sua infância.

Com apenas nove minutos, “Uma Tarde”, de Chong Man Kit, foca-se na definição dos limites da relação da personagem principal com a sua meia-irmã. Natural de Macau, Chong Man Kit nasceu nos anos 90 e é licenciado pelo Departamento de Literaturas Sinófonas da Universidade Nacional Dong Hwa, frequentando actualmente o mestrado em Produção no Departamento de Rádio, Televisão e Cinema da Universidade Shih Hsin. O cartaz encerra, também esta sexta-feira, com “Chuc Chuc Chuc”, de Chao Koi Wang, mais uma curta-metragem de sete minutos.

Mentes e sonhos

O “Panorama do Cinema de Macau” é, segundo o IC, uma “plataforma para que os cineastas de Macau possam obter visibilidade e promover o diálogo através da arte cinematográfica”, contando com secções como “Realizadores Locais e os Seus Clássicos Inspiradores” e “Panorama das Escolas de Cinema”. Descreve-se ainda que “os cineastas de Macau, com os seus diversos estilos e origens, utilizam consistentemente o cinema para expressarem as suas perspectivas, retratarem Macau e construírem sonhos”.