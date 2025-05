Sudão | China condena ataques a instalações civis e à população

A China condenou ontem os ataques contra instalações civis no leste do Sudão e instou todas as partes a protegerem a população, reiterando o apoio a um cessar-fogo e ao avanço do processo político. “A China opõe-se e condena os ataques contra instalações civis e contra civis”, afirmou ontem a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Mao Ning, quando questionada sobre os recentes bombardeamentos sofridos pela cidade oriental de Port Sudão.

Citada pela agência espanhola de notícias, a EFE, a porta-voz acrescentou que “a China apela à protecção da infraestrutura civil e à garantia da segurança da população” e lembrou que “a China tem mantido uma postura objectiva e imparcial em relação ao conflito no Sudão”.

Na conferência de imprensa, Mao Ning afirmou esperar que “seja alcançado um rápido cessar-fogo, seja aliviada a situação humanitária, avance o processo político e seja restaurada a estabilidade do país”.

Desde o início da guerra, em Abril de 2023, o conflito entre o Exército sudanês e as forças paramilitares causou dezenas de milhares de mortos e deslocou mais de 12,5 milhões de pessoas, no que a ONU considera a pior crise humanitária atual.