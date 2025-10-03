Ásia | Carros eléctricos chineses desafiam domínio japonês

China / ÁsiaÁsia | Carros eléctricos chineses desafiam domínio japonês Hoje Macau - 3 Out 2025 As vendas crescentes de automóveis eléctricos chineses de baixo custo estão a abalar o domínio de décadas das marcas japonesas no Sudeste Asiático, segundo um estudo divulgado terça-feira pela firma de consultadoria e auditoria PwC. A quota de mercado dos fabricantes japoneses – liderados por Toyota, Honda e Nissan – caiu para 62 por cento das vendas na primeira metade de 2025 nos seis maiores mercados da região, contra uma média de 77 por cento na década passada. Os produtores chineses aumentaram a sua fatia de quase nula para mais de 5 por cento de 3,3 milhões de unidades vendidas. A ofensiva chinesa é explicada pela guerra de preços que o sector enfrenta na China, que levou os fabricantes a procurar mercados externos próximos, beneficiando de um acordo regional de comércio que garante acesso sem tarifas. “A entrada dos fabricantes chineses de veículos eléctricos marca o fim de uma era de domínio japonês no Sudeste Asiático”, apontou Patrick Ziechmann, analista da PwC na Malásia. Na Indonésia, maior mercado consumidor da região, as vendas da Toyota caíram 12 por cento entre Janeiro e Agosto, para 161.079 unidades, enquanto as da chinesa BYD triplicaram para 18.989. Os preços acessíveis são vistos como factor determinante: alguns modelos chineses começam nos 12 mil dólares. “O preço é o factor decisivo. Os japoneses têm de reagir, caso contrário vão continuar a perder quota de mercado”, afirmou o vice-presidente da associação indonésia de fabricantes de automóveis, Jongkie Sugiarto, citado pelo jornal britânico Financial Times. A presença chinesa no país não se limita às vendas. Pelo menos 15 marcas estão já activas e outras cinco devem entrar brevemente.