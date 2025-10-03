Festival da Lusofonia | Calema e Marisa Liz actuam nas Casas Museu da Taipa

Já é conhecido o programa do Festival da Lusofonia deste ano, que se realiza entre 24 de Outubro e 2 de Novembro, integrado no 7º Encontro em Macau – Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Na música, esperam-se nomes como Calema, Marisa Liz, Rui Orlando ou Josslyn

A música e o universo da cultura em língua portuguesa estão de regresso às Casas Museu da Taipa ao Festival da Lusofonia. O evento, que decorre entre os dias 24 de Outubro e 2 de Novembro, em dois fins-de-semana, está integrado na sétima edição do Encontro em Macau – Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

O destaque este ano vai para a cultura angolana, segundo o programa apresentado na terça-feira. Porém, na música destaca-se dois nomes bem conhecidos do público: a cantora portuguesa Marisa Liz, que pertencia à banda Amor Electro, que actua no dia 1 de Novembro às 21h30, e os Calema, a representar São Tomé e Príncipe, que actuam logo no arranque do festival, a 25 de Outubro, às 21h30.

As restantes escolhas musicais recaem em Rui Orlando, de Angola, com o espectáculo agendado para o dia 26 de Outubro, às 20h40, ou os Memu Sunhu, da Guiné-Bissau, que actuam no primeiro dia do festival, também às 20h40. Segue-se Josslyn, de Cabo Verde, a 31 de Outubro; os Galaxy, de Timor-Leste, a 2 de Novembro; os Carimbó Paidégua, do Brasil, marcados para o dia 26 de Outubro, às 19h10; os Negros Unidos, a representar a Guiné Equatorial, no dia 25 de Outubro, às 19h55; os Tafika, de Moçambique, no dia 2 de Novembro, e, a fechar, os Sanskruti Sangam, de Goa, Damão e Diu, no dia 1 de Novembro, às 19h15.

Além destes espectáculos principais, a música acontece na zona das Casas Museu da Taipa a partir das 19h30, com espectáculos de músicos e bandas locais como os Concrete/Lotus, Elvis de Macau, Giuliana Fellini e banda, Fabrizio Croce, The Bridge, Rita Portela ou Banda 80&Tal. As actuações decorrem até às 22h.

Com organização do Instituto Cultural (IC), o evento promete trazer “ao público uma diversidade cultural e a oportunidade de vivenciar a dinâmica e a vitalidade do mundo lusófono, contando com uma programação de actividades que inclui espectáculos de música e dança, jogos e degustação gastronómica”, descreve a entidade numa nota.

A ideia é revelar os detalhes das culturas das comunidades lusófonas residentes em Macau, onde a comunidade macaense não fica esquecida. De resto, na banca de cada associação participante haverá artesanato, trajes tradicionais, gastronomia e informação turística de cada país ou região. Os visitantes podem ainda participar nos Jogos Tradicionais Portugueses, Torneios de Matraquilhos e Jogos Recreativos para Crianças.

Entre as letras e o cinema

O Festival da Lusofonia integra-se com mais eventos do 7º Encontro em Macau – Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa, nomeadamente exposições e mostra de cinema.

Um dos eventos principais é a “Narrativa Espiritual 2025 – Exposição Anual de Artes entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, uma mostra que reúne artistas do Interior da China, de Macau e dos Países de Língua Portuguesa.

O público poderá ver “criações contemporâneas de estilos variados”, que exploram “as conexões profundas entre as culturas chinesa e lusófona, convidando o público a embarcar numa viagem artística poética”. Ainda sem data fixa, a exposição fica patente entre Novembro e Março do próximo ano na Galeria de Exposições e na Casa da Nostalgia das Casas da Taipa.

Outro dos eventos agendados é o “Concerto Sino-Lusófono”, que promete oferecer “uma selecção especial de músicas para destacar o diálogo harmonioso entre a música chinesa e a música lusófona, revelando-se a fusão harmoniosa das duas sonoridades”. A data deste espectáculo ainda está por anunciar.

Outro evento integrado no programa do “Encontro em Macau” é o Festival de Cinema entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, que este ano celebra também a sétima edição. O tema é “Transcendendo Fronteiras”, apresentando-se “uma selecção especial de obras da China, dos Países de Língua Portuguesa e da Ásia Oriental”. Os filmes “contam histórias humanas que transcendem fronteiras”, sendo o filme de abertura “Green Wave”, realizado por Xu Lei, exibido a 14 de Novembro nos Cinemas Galaxy.

Depois, os filmes exibem-se na Cinemateca Paixão entre os dias 15 de Novembro e 5 de Dezembro, com um total de 30 películas.

Outro dos eventos integrados nesta iniciativa do IC é a “Exposição de Livros Ilustrados em Chinês e Português”, de 24 de Outubro a 2 de Novembro no Auditório do Carmo, na Taipa. Sob o tema “Mundo de Contos de Fadas”, apresentam-se “mais de 800 livros ilustrados de literatura infantil, maioritariamente em chinês e português, com entrada gratuita”. Há ainda o “Workshop de Degustação Chinesa e Portuguesa”, com três sessões do “Workshop de Café Preparado à Mão. Aqui os participantes podem provar as diversas variedades de café dos países de língua portuguesa. Destaque também para o evento “Workshop para Pais e Filhos sobre Experiência de Escultura em Chocolate”.