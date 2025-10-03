Henan | Cinco mortos por inalação de gás tóxico em fábrica

Cinco pessoas morreram e outras três ficaram hospitalizadas devido a uma fuga de gás tóxico numa fábrica na província central chinesa de Henan, informou terça-feira a imprensa local.

O incidente ocorreu na manhã de segunda-feira na empresa Hexin Chemical Industry, na cidade de Hebi, após uma fuga num tanque de armazenamento de ácido sulfúrico ter provocado um derrame no sistema de águas das instalações, segundo a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

O ácido chegou a um tanque séptico, onde uma reação química gerou gás sulfídrico, que se infiltrou numa área de descanso para funcionários. Dos três feridos, um encontra-se em estado grave, mas estável, e os outros dois sofreram lesões ligeiras, indicou o gabinete local de gestão de emergências.

A fábrica suspendeu as operações e todo o pessoal foi retirado, enquanto as autoridades abriram uma investigação para apurar as causas do acidente. A China regista com frequência acidentes industriais, sobretudo em sectores como a mineração ou a produção de fogo-de-artifício, onde continuam a existir falhas de segurança, apesar do reforço da regulação nos últimos anos.