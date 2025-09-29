Hush! | IC recebe propostas para vídeos de música

O Instituto Cultural (IC) recebe, até ao dia 8 de Outubro, propostas para videoclips no âmbito do festival de música Hush!, que todos os anos acontece na praia de Hac-Sá, em Coloane. As propostas vencedoras serão conhecidas a 14 de Outubro nas páginas oficiais do evento nas redes sociais, com o nome “Hush Full Music”. Os prémios serão entregues no próprio festival no dia 19 de Outubro.

O festival decorre entre 11 e 19 de Outubro, integrando o concurso de curtas-metragens “Hush! 300 Segundos”, destinada a mostrar talentos na área dos videoclips de música.

Os candidatos “podem enviar um vídeo da sua própria actuação musical ou interpretação vocal”, sendo atribuídos distinções como “o Prémio Música no Desporto”, para “o vídeo com mais musicalidade e energia dinâmica”; bem como o “Prémio Música e JAM”, “Prémio Criativo e Divertido”, “Prémio Entusiasmo” e “Prémio Espírito de Participação”.

Todos os prémios serão atribuídos tendo como critérios “a musicalidade, criatividade, impacto emocional e espírito participativo dos vídeos”. O “Prémio Mais Popular” será atribuído “ao trabalho com maior popularidade”.