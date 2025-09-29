Semana Cultural da China | Artesanato na Doca dos Pescadores

A Doca dos Pescadores recebe, até Novembro, a Feira de Artesanato integrada na 17ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, que abriu portas este sábado. Segundo um comunicado da organização, a iniciativa “reúne um elenco excepcional de mestres artesãos, destacando-se a participação de duas herdeiras de património cultural imaterial de nível superior da província de Zhejiang, que encantam o público com demonstrações ao vivo das técnicas sublimes do recorte de papel de Pujiang e do bordado a ponto de cruz”.

Além disso, estão representados nove artesãos dos países de língua portuguesa apresentando “uma mostra deslumbrante de cerâmica, tecelagem, escultura e artes visuais, exibidas em bancas transbordando autenticidade e criatividade”, destacando-se também os artesãos de Macau.

Outro evento integrado na Semana Cultural é a Mostra Gastronómica dos Países de Língua Portuguesa, que também arrancou no sábado. Até 2 de Outubro, cinco chefes de cozinha de países como o Brasil, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau e Moçambique apresentam diversos pratos em colaboração com um restaurante na Doca dos Pescadores.

A par disso, nas tardes entre hoje e quarta-feira, os chefes do Brasil, da Guiné Equatorial e de Moçambique realizarão sessões de demonstração culinária na “Legend Boulevard” da Doca dos Pescadores, confeccionando vários pratos ao vivo. Amanhã dois chefes da Guiné-Bissau e de Cabo Verde irão realizar workshops da culinária lusófona na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau.

A 17ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa decorre até ao dia 18 de Novembro e conta com várias actividades organizadas pelo Fórum Macau. Os espectáculos de dança e música estendem-se, pela primeira vez, a Pequim e a Zhongshan.