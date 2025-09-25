Cinema | Actriz Claudia Cardinale morre aos 87 anos

A actriz franco-italiana Claudia Cardinale, um ícone do cinema dos anos 1960, morreu nesta terça-feira, “aos 87 anos, junto dos seus filhos”, em Nemours, perto de Paris, onde residia, anunciou o seu agente à agência de notícias francesa AFP. Nascida em Tunes, Claudia Cardinale trabalhou com os maiores actores e realizadores, como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil e Sergio Leone. “Ela deixa-nos o legado de uma mulher livre e inspirada, tanto na sua trajectória como mulher, quanto como artista”, afirmou o seu agente Laurent Savry, numa mensagem enviada à AFP. A actriz, que entrou no filme do realizador português Manoel de Oliveira, “Gebo e a Sombra”, subjugou Visconti e Fellini, encantou Delon, Belmondo e Mastroianni.