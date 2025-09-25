Lisboa | Casa de Macau promove almoços às quartas-feiras

A Casa de Macau em Lisboa começou esta quarta-feira uma iniciativa gastronómica onde se pretende servir almoços, mostrando algumas das iguarias da comida macaense. “Às Quartas-Feiras Pode Almoçar” é o mote da iniciativa que decorre na sede da Casa de Macau em Lisboa, na Avenida Gago Coutinho, em que “todas as semanas há um menu diferente de comida asiática, preferencialmente cantonense ou macaense”, destaca-se na nota enviada aos sócios. Justina do Rosário ficará encarregue da elaboração das refeições.

O horário dos almoços funciona entre as 13h e as 15h, servindo-se uma entrada, prato principal, sobremesa e café, havendo a oferta de chá ou o tradicional xarope de figo. Trata-se de um novo ciclo iniciado, “ainda a título experimental” de almoços em que se pretende que o público e sócios possam “usufruir do nosso espaço de almoço semanal na Casa de Macau”.

A macaense Justina do Rosário tem “experiência na área da restauração e irá oferecer, a cada semana, um prato representativo do vasto repertório de menus diversificados na linha da gastronomia asiática com pendor na cozinha cantonense e macaense, sempre com a opinião abalizada das especialistas Maria João dos Santos Ferreira e Edith Lopes”.