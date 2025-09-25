Hong Kong | Men I Trust ao vivo em Kowloon em Janeiro

Os canadianos Men I Trust vão tocar em Hong Kong na nova sala de espectáculos TIDES, em Kowloon, no dia 29 de Janeiro. Os bilhetes para o concerto foram postos à venda hoje. Os fãs do trio de electro-pop terão de desembolsar entre 670 e 890 dólares de Hong Kong por um bilhete

Hong Kong prepara-se para receber a banda canadiana Men I Trust, formada em 2014 por Jessy Caron, Dragos Chiriac e Emma Proulx, e que navega entre as sonoridades “indie” e “electro-pop”. O espectáculo, que acontece na região vizinha, a 29 de Janeiro do próximo ano, está marcado para a nova sala de espectáculos TIDES, que ocupa o primeiro andar de um peculiar edifício em Whampoa (Kowloon) em forma de navio.

Em jeito de antecipação da grande procura, os bilhetes começam a vender-se hoje em diversas plataformas online, a partir das 10h.

O espectáculo dos Men I Trust integra-se na tour que a banda irá fazer ao longo de 2026, a “Equus Tour 2026”. Segundo uma nota da organização do evento, o grupo “deixou a sua marca na cena musical de forma discreta, mas profunda”, mantendo até à actualidade Emma Proulx na voz e guitarra, Jessy Caron na guitarra e no baixo, e Dragos Chiriac nos teclados. O trio faz “um som encantador que mistura dream pop e elementos indie, ressoando para um público global”.

Os Men I Trust são reconhecidos pelas “suas melodias hipnóticas e vocais cativantes”, fazendo uma “abordagem distinta à música”. A banda produz as suas próprias músicas e tem demonstrado “uma maturidade que vai além dos anos que tem na indústria”.

“A influência dos Men I Trust estende-se pelas suas composições evocativas e apresentações discretas ao vivo, porém envolventes, oferecendo-se ao público uma experiência música genuína e íntima”, descreve a organização. “Numa era em que a música desafia as classificações fáceis, os Men I Trust destacam-se pela capacidade de criar sons que transcendem géneros musicais, tendo moldado o cenário da música indie com graça e autenticidade”, lê-se ainda.

Uma marca no Clockenflap

Esta é a terceira vez que os Men I Trust vão actuar em Hong Kong. Em 2019 aconteceu um “concerto intimista” de estreia, voltando depois o grupo à edição de 2023 do festival Clockenflap. O que é certo é que os Men I Trust ” conquistaram um lugar especial no coração do público de Hong Kong”, sendo que este concerto marca não apenas a chegada de uma nova tour, mas “o novo projecto” do grupo para este ano, nomeadamente a edição da “série de álbuns em duas partes, ‘Equus Asinus’ e ‘Equus Caballus'”, como “dois mundos sonoros distintos, porém conectados”.

“Enquanto Equus Asinus (O Burro) oferece uma atmosfera intimista com toques folk, Equus Caballus (O Cavalo) expande-se para territórios mais grandiosos e atmosféricos. Ver como essas energias contrastantes se entrelaçam no palco promete constituir uma experiência única e imperdível”, destaca a organização. Os bilhetes têm valores que variam entre os 670 e 890 dólares de Hong Kong.