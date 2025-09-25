Chikungunya | Registados mais dois casos de infecção

O território registou mais um caso local de febre de Chikungunya, de acordo com um comunicado de ontem dos Serviços de Saúde (SS). O caso foi detectado numa mulher com 56 anos, com nacionalidade vietnamita, e faz subir o número de casos locais desde o início do ano para quatro.

De acordo com os SS, a trabalhadora não-residente vive na Avenida de Hac Sá e trabalha no edifício One Oasis, em Seac Pai Van. Não tem qualquer historial de deslocações recentes para fora de Macau, pelo que o caso foi considerado local.

A mulher utilizou a rede de transportes locais diariamente entre 10 e 22 de Setembro e suspeita que terá sido picada por um mosquito durante o horário de trabalho. Como começou a apresentar febre e dores nas articulações, deslocou-se ao Hospital Kiang Wu, na segunda-feira, tendo sido diagnosticada como febre de Chikungunya.

A mulher encontra-se numa situação estável, longe de perigo, e os seus colegas de casa não apresentam sintomas de infecção.

Também ontem as autoridades divulgaram um novo caso importado de febre de Chikungunya, o 18º desde o início do ano.

O homem vive no Edifício Jardim Nam Ou, perto da Avenida de Venceslau Morais, e visitou a cidade de Jiangmen entre 18 e 20 de Setembro. Na segunda-feira, apresentou febre e dores nas articulações, e deslocou-se ao Centro Hospitalar Conde de São Januário no dia seguinte. Foi diagnosticado nessa altura, apresentado uma condição estável. Os Serviços de Saúde aplicaram medidas de exterminação de mosquitos perto dos locais onde os pacientes vivem e trabalham.

Febre de dengue | Revelado 16º caso importado

Uma residente que vive na Areia Preta foi declarada o 16º caso importado de febre de dengue, segundo um comunicado dos Serviços de Saúde, publicado ontem. A mulher esteve na cidade de Zhongshan entre 8 e 14 de Setembro. Dias depois de ter regressado a Macau, no dia 19 de Setembro, começou a apresentar sintomas como febre e dores nas articulações.

Por esse motivo deslocou-se ao Centro Hospitalar Conde de São Januário, a 22 de Setembro, onde acabou por ser diagnoticada com a febre de dengue do tipo 1. A mulher encontra-se em situação estável e os seus familiares não apresentaram sintomas de infecção.