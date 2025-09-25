DST | Promoção em Lisboa vista por quase 44 mil pessoas

O evento Sentir Macau Roadshow em Lisboa, realizado entre 17 e 21 de Setembro, foi visitado por mais de 40 mil moradores e turistas, de acordo com os Serviços de Turismo. O programa incluiu espectáculos de drones e noites de fado

Cerca de 44 mil pessoas visitaram o evento Sentir Macau Roadshow, organizado pela Direcção de Serviços de Turismo (DST), na Praça do Comércio, em Lisboa, entre 17 e 21 de Setembro. O número foi revelado pelas autoridades, citado pelo jornal Plataforma, com o evento da DST a integrar o programa Festas na Rua, uma iniciativa na capital portuguesa que disponibiliza várias actividades ao ar livre para os moradores e turistas.

O evento Sentir Macau Roadshow visou uma aposta das autoridades de Macau na promoção do turismo em Portugal e no mercado europeu. Como parte desta iniciativa foram disponibilizados stands temáticos, espectáculos ao vivo e ainda demonstrações de tradições e elementos culturais.

Entre as atracções, houve concertos de fado, o espectáculo com o nome “Macau Brilhante”, uma actuação no âmbito das “Festas na Rua” e um espetáculo de drones. Na perspectiva dos Serviços de Turismo, citados pelo jornal Plataforma, “a forte adesão de residentes e turistas de Lisboa traduziu-se num interesse renovado em visitar Macau”.

A iniciativa contou com a participação do Instituto para a Promoção do Comércio e do Investimento (IPIM), Instituto Cultural (IC), Instituto do Desporto (ID), as seis concessionárias do jogo e um espaço dedicado à Zona de Cooperação Aprofundada entre Cantão e Macau na Ilha da Montanha. O facto da Zona de Cooperação ter estado presente foi encarado pelas as autoridades de Macau como um reforço na “aposta na integração cultural e turística”.

Aposta nas parcerias

Aproveitando o evento em Lisboa, a DST anunciou ainda uma parceria com a agência portuguesa de viagens Abreu para lançar pacotes turísticos que incluem Macau e outras paragens asiáticas como destinos. As ofertas são válidas até Fevereiro do próximo ano. As autoridades de Macau esperam que a iniciativa capte mais visitantes portugueses e europeus através de campanhas nas redes sociais e outros canais de venda.

A promoção em Lisboa insere-se numa estratégia de internacionalização da imagem turística de Macau. Durante a estadia, a DST reuniu-se com a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), no âmbito da preparação do congresso anual da associação, que decorrerá em Macau, em Dezembro deste ano.

Foram também exploradas novas áreas de cooperação entre os Serviços de Turismo de Macau e a EGEAC/Lisboa Cultura, como a participação em eventos como as marchas populares de Lisboa e a Parada do Ano Novo Chinês em Macau.

Participaram também na deslocação a Portugal operadores turísticos de Macau que participaram em visitas a a locais como Fátima, Óbidos, Nazaré e Cascais. As viagens tiveram como objectivo dar a conhecer o desenvolvimento do sector turístico português, de forma a abrir o caminho para a criação de produtos turísticos conjuntos, no futuro, que promovam o intercâmbio entre a China e Portugal.