Dengue | Número de casos sobe para 33

O número de casos de dengue identificados em Macau desde o início do ano subiu para 33, depois de ter sido registada a oitava ocorrência local, de acordo com a informação divulgada pelos Serviços de Saúde (SS), na sexta-feira.

O caso mais recente foi detectado num estudante com 17 anos, que vive na Rua da Palmeira. O jovem apresentou os primeiros sintomas a 1 de Novembro, com o surgimento de febre. No dia seguinte, surgiram sintomas como dores de cabeça e nos olhos. Como a situação não melhorou, a 6 de Novembro, o aluno deslocou-se ao Centro Hospitalar Conde de São Januário, onde acabou diagnosticado com dengue, após uma recolha de sangue.

Na sexta-feira, os SS indicaram que o infectado apresentava um “estado estável” e não era afastada a possibilidade de o número de casos continuar a aumentar, dado que “um dos familiares com quem coabita apresentou sintomas similares”. De acordo com as autoridades, o familiar foi levado para uma instituição médica para tratamento.

Numa altura em que a província de Cantão atravessa um surto de dengue, o número de casos em Macau também tem subido de forma continuada. Desde o início do ano, e principalmente nas últimas semanas, foram registados 25 casos importados de dengue, a maior parte do Interior, e ocorreram oito casos identificados locais.

Após ter sido identificado o 7.º caso local, a 6 de Novembro, os SS terão realizado fiscalizações locais a cerca de 880 habitações, em 44 edifícios e 66 lojas no rés-do-chão. Além disso foi realizada uma campanha de informação sobre o dengue a 180 edifícios.