Mosquitos | Pedido reforço de acções de combate

A deputada Song Pek Kei pretende que o Governo reforce a eliminação de mosquitos para aumentar a eficácia do combate ao dengue, depois de terem sido registados 25 casos importados e oito casos locais, num total de 33 ocorrências, desde o início ano.

No documento apresentado pela deputada, Song Pek Kei indica que o Governo reconheceu anteriormente ter dificuldades para garantir que os mosquitos são eliminados nas habitações e zonas privadas, por isso, pretende saber se já se encontrou uma solução para este problema. A legisladora recordou também que na resposta a uma interpelação escrita do ano passado, o Governo confessava não ter capacidade de utilizar drones para eliminar mosquitos, em terrenos não aproveitados ou nos estaleiros de obras. Porém, o Executivo prometeu ir estudar tecnologias alternativas. Song quer agora saber quais as conclusões do estudo.

A deputada pede também um maior intercâmbio entre Macau e outras cidades da Grande Baía em matéria de saúde pública, para se estabelecer uma estratégia comum de prevenção do dengue, com um sistema de alerta por cidade.