Ilhas | Leong Chon Kit quer IA na caça aos mosquitos

Leong Chon Kit, membro do Conselho Consultivo de Serviços Comunitários das Ilhas, defendeu a utilização de tecnologia com recurso à inteligência artificial para lidar com os mosquitos e roedores no território. A posição foi tomada antes da ordem do dia da reunião de ontem, que decorreu no Salão do Complexo Comunitário de Seac Pai Van.

Segundo Leong, os principais pontos da cidade em que existem ratos deviam ter instalado um sistema térmico para registar os movimentos dos animais, de forma a compreender como melhor “atacar” o problema. Para o conselheiro, com a inteligência artificial seria igualmente possível estudar o fenómeno das pragas de roedores e conseguir tomar as medidas de prevenção adequadas.

Quanto ao problema dos mosquitos, Leong Chon Kit apontou a necessidade de se instalar um sistema de monitorização da reprodução deste tipo de insectos, de forma controlar as pragas nas alturas críticas do ano.

Por sua vez, Wong Leong Kuan, coordenador-adjunto, considerou que actualmente o Mercado Municipal de Coloane tem poucos vendedores frequentes, o que contrasta com o que se passa na vila, cada vez com mais turistas.

Neste sentido, Wong Leong Kuan sugeriu que além de vender comida e vegetais, o mercado possa abrir algumas bancas para a venda de produtos mais atractivos para os turistas, de forma a aproveitar melhor o espaço.