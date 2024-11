929 Challenge | Duas ‘startups’ lusas entre os vencedores

As ‘startups’ portuguesas Iplexmed e a Nitrogen Sensing Solutions arrecadaram no sábado o primeiro e terceiro lugares, respectivamente, na competição “929 Challenge”, em Macau. A edição deste ano registou mais de 1.600 participantes

A Iplexmed e a Nitrogen Sensing Solutions (NS2) ganharam o primeiro e terceiro lugares na competição “929 Challenge”, que distingue as melhores startups dos países lusófonos e da China, ou seja, empresas que estão em fase embrionária de desenvolvimento, procurando investimento e modelos de negócio.

A Iplexmed desenvolve dispositivos de diagnóstico genético rápido e a NS2 fornece soluções inteligentes para monitorizar a qualidade da água para uma aquicultura sustentável. Em segundo lugar, ficou a GreenCoat, de Hong Kong, que desenvolve equipamentos para janelas inteligentes com vista à eficiência energética.

Marco Rizzolio, cofundador e coordenador da competição 929 indicou à Lusa a apresentação, nesta quarta edição, de “projectos mais maduros e mais sólidos”. “A competição vai ganhando nome, vai ganhando tracção nos países de língua portuguesa, em Macau, na Grande Baía. As incubadoras já sabem o que é o 929, portanto há projectos cada vez mais maduros”, explicou.

Robótica das profundezas

Divididas em duas categorias, 16 equipas finalistas – oito ‘startups’ e oito de universidades chinesas e dos países de língua portuguesa, disputaram a final da quarta edição desta competição sino-lusófona.

Macau destacou-se na competição das instituições de ensino superior, com a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau a ficar em primeiro lugar, com um projecto de identificação de pragas e doenças na agricultura com recurso à inteligência artificial, e a Universidade de Macau em terceiro, com uma ‘startup’ especializada em robôs subaquáticos para aplicação industrial e educacional.

O segundo lugar foi para a Universidade de Shenzhen com um projecto de motores energeticamente eficientes para uso industrial.

A edição deste ano registou mais de 1.600 participantes e o montante total dos prémios foi de 30 mil dólares e quatro mil dólares em serviços e ferramentas da Alibaba, de acordo com a organização. O concurso tem a organização conjunta do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum de Macau) e de várias universidades e instituições de Macau.