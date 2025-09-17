SMG | Sinal 1 de tempestade pode ser emitido entre esta noite e amanhã

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) indicaram ontem que estão a considerar emitir sinal 1 de tempestade tropical entre a noite de hoje e a manhã de quinta-feira, altura em que uma depressão tropical que estava ontem a leste das Filipinas pode entrar num raio de 800 quilómetros de Macau.

Na previsão divulgada ontem, as autoridades estimaram que “o sistema tropical se intensifique gradualmente nos próximos dois dias, em direcção à costa leste de Guangdong”. “Devido à existência de grande incerteza quanto à sua trajectória e intensidade, os SMG está a acompanhar de perto o seu desenvolvimento e movimento e apelam à população que preste atenção às informações meteorológicas mais actualizadas”, foi acrescentado.