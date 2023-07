Tufão | Doksuri intensifica-se amanhã com trajectória incerta

À medida que o tufão Doksuri se intensifica no Mar do Sul da China, as temperaturas vão continuar a subir em Macau. Para amanhã, os SMG estimam que o calor se agrave, com a temperatura máxima a atingir os 35 graus e as trovoadas a voltarem. O Observatório de Zhuhai estima que o tufão passe a 500 quilómetros da cidade vizinha, entre quinta e sexta-feira

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau emitiram ontem o alerta amarelo de temperaturas elevadas, com a previsão da intensificação do calor nos próximos dias, com os termómetros a chegarem amanhã e quinta-feira aos 35 graus celsius. Aliás, o sol dos últimos dias irá dar lugar à instabilidade com “dispersos períodos de aguaceiro de trovoada” já a partir amanhã e ao longo dos próximos dias, inclusive durante o fim-de-semana, à medida que a região comece a sentir os primeiros efeitos do tufão Doksury.

Ontem, o Observatório de Hong Kong apontou que “é esperado que o ciclone tropical Doksuri se intensifique para um super-tufão e se mova através do Estreito de Luzon nos próximos dois dias”. O organismo que monitoriza as condições meteorológicas em Hong Kong indicou ainda que é possível que o Doksury vá em direcção à costa leste de Guangdong, com a possibilidade de também se poder mover para as imediações do sul de Taiwan.

Até ontem, o Observatório de Hong Kong indicava que o impacto do tufão Doksury para a região era incerto, sem haver ainda previsão sobre a possibilidade de emitir sinal de tufão. Para já, a questão é saber se a tempestade irá aproximar-se mais de Taiwan ou da costa leste de Guangdong.

Porém, o Observatório Meteorológico de Zhuhai prevê que a proximidade máxima do tufão Doksury seja atingida entre a tarde de quinta-feira e a manhã de sexta-feira, quando a tempestade passar a cerca de 500 quilómetros de Zhuhai. Além disso, o organismo da cidade vizinha referiu ontem que autoridades de várias regiões e países são consistentes na passagem do Dokusury pelo Canal de Bashi, no Estreito de Luzon.

Ventos e chuva

Um responsável do Observatório de Hong Kong alertou ontem quem pensa viajar para Taiwan, Fujian e a costa leste de Guangdong para prestar atenção às mudanças meteorológicas e aos anúncios das autoridades.

A evolução do Doksuri, baptizado a partir da palavra “águia” em coreano, começou como uma tempestade tropical que se intensificou para tufão no domingo, registando rajadas de vento que atingiram, no máximo, 230 quilómetros por hora, segundo avançou a agência meteorológica filipina Pagasa.

Ontem à tarde, o tufão estava a aproximar-se de Luzon, a maior e mais populosa ilha das Filipinas, onde as previsões apontam hoje para chuvadas e cheias.