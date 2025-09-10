Polónia | PM vai invocar Tratado da NATO após incursões russas

O primeiro-ministro polaco anunciou ontem que vai invocar o artigo 4.º do Tratado da NATO, que prevê consultas entre todos perante ameaças à segurança de um dos Estados-membros, na sequência da violação do seu espaço aéreo por drones russos.

As conversações com os aliados “estão actualmente a assumir a forma de um pedido formal para activar o artigo quarto do Tratado do Atlântico Norte”, avançou Donald Tusk ao parlamento polaco.

De acordo com o artigo em causa, os Estados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) “devem consultar-se mutuamente quando, a critério de qualquer um deles, a integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer uma das partes estiver ameaçada”.

O primeiro-ministro da Polónia acusou ontem a Rússia de “provocação em grande escala”, após a entrada de drones russos no espaço aéreo do país membro da União Europeia e da NATO. Donald Tusk disse que durante a noite de ontem, a Polónia sofreu uma um total de 19 violações do seu espaço aéreo por aparelhos aéreos não tripulados (drones russos).

As Forças Armadas da Polónia anunciaram terem sido enviados, de imediato, aviões polacos e dos aliados. “As aeronaves usaram armas contra objectos hostis”, referiu o ministro da Defesa polaco, Wladysla Kosiniak-Kamysz, numa mensagem difundida através das redes sociais.

Em contacto

O ministro da Defesa referiu ainda que estava em contacto permanente com o comando da NATO. Também a NATO anunciou ter ajudado a Polónia a abater os drones russos que invadiram o espaço aéreo polaco.

Numa publicação feita ontem de manhã nas redes sociais, a porta-voz do secretário-geral da aliança militar que une a Europa e os Estados Unidos, Mark Rute, confirmou estar em contacto com as autoridades polacas e disse que as defesas aéreas da NATO ajudaram a Polónia.

“Vários drones entraram no espaço aéreo polaco durante a noite e encontraram defesas aéreas polacas e da NATO”, escreveu Allison Hart.

O primeiro-ministro holandês em fim de mandato, Dick Schoof, confirmou que os Países Baixos participaram na operação aérea na Polónia com aviões F-35, denunciando uma “violação inaceitável” do espaço aéreo polaco.

“É bom que os caças F-35 holandeses tenham conseguido prestar apoio”, disse Schoof nas redes sociais. “Sejamos claros: a violação do espaço aéreo polaco na noite passada por drones russos é inaceitável”, considerou.

O primeiro-ministro polaco indicou ainda que o secretário de Estado norte-americano, Mark Rubio, também está em “contacto constante” com o Presidente do país, Karol Nawrocki, e o ministro da Defesa, que esteve em Londres para participar numa reunião com quatro colegas europeus na quarta-feira.

A violação do espaço aéreo polaco obrigou ao encerramento temporário de quatro aeroportos: o Aeroporto Chopin de Varsóvia, o Aeroporto de Varsóvia-Modlin, o Aeroporto de Rzeszów-Jasionka e o Aeroporto de Lublin, a maioria dos quais pôde reabrir ao início da manhã de ontem.